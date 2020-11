Se la tradizione popolare ha coniato il famoso detto: “dappertutto come il prezzemolo”, un motivo plausibile ci sarà. E, infatti questa pianta è ricchissima di sali minerali e vitamine, a tal punto da essere preziosa non solo in cucina, ma anche in cosmetica. A differenza poi di altre piante salutari, risulta anche piacevole nel gusto e nella decorazione dei nostri piatti. Difficilmente, infatti il suo gusto cambia i sapori e quasi mai può alterarli. Questa salutare piantina, che vive due anni, per poi ricrescere, sin dall’antichità, ha fama riconosciuta di metodo naturale curativo e terapeutico. Ecco perché conoscendo tutte le sue proprietà bisogna veramente mettere il prezzemolo ovunque.

Trio delle meraviglie

Antitumorale, antiossidante e diuretico. Con questo trio delle meraviglie possiamo riassumere il beneficio che apporta il prezzemolo. E per sfruttare queste sue qualità, prevenendo le malattie, basterà semplicemente unirne un po’ ai nostri piatti.

Depurare l’organismo

L’uso più comune per il quale il prezzemolo era apprezzato secoli or sono è quello diuretico. Ancora oggi, grazie ai suoi ingredienti naturali è in grado depurare il nostro organismo, combattendo la ritenzione idrica. In tal senso sono molto usati i decotti, gli oli essenziali, ma possiamo anche masticarlo crudo, come il sedano, per non perdere nessun nutriente. Così facendo, aumentiamo il metabolismo e consentiamo alla nostra digestione di lavorare meglio.

L’acido folico

Il prezzemolo possiede i flavonoidi e l’acido folico, potenti alleati nel contrasto all’invecchiamento e all’innalzamento della pressione sanguigna. La sua concentrazione di principi benefici permette al nostro cuore di contrastare l’ossidazione delle arterie, debellando i radicali liberi.

Conoscendo tutte le sue proprietà bisogna veramente mettere il prezzemolo ovunque: sistema immunitario rinforzato

Concentrato come pochi di vitamine, il prezzemolo vanta una presenza importante di vitamina A, C, E e K. Un poker d’assi al servizio del nostro sistema immunitario, in grado di contrastare l’insorgere di malattie e combattere i mali di stagione. Vitamine utili anche a mantenere elastici i muscoli, rinforzare le ossa e calmare il sistema nervoso.

