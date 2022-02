Riciclare è sempre una buona idea. Trasformare degli oggetti ormai rotti e rovinati presenti nella nostra casa, dandogli una nuova vita, può essere un’operazione utile. Ma non solo. Infatti, molti dimenticano anche la parte divertente di tutto ciò. Mettersi all’opera, facendo lavori manuali e permettendo alla nostra creatività di viaggiare, è sempre un’azione piacevole da compiere. Per questo motivo, se non abbiamo idee al momento o non sappiamo da dove iniziare, potremmo seguire dei facili consigli. Infatti, oggi forniremo delle idee utilissime per iniziare a mettere in pratica il riciclo creativo, vedendo come sfruttarlo al meglio per renderlo utile e, al tempo stesso, divertente.

I diversi oggetti che possiamo riciclare nella nostra casa e che prima avremmo semplicemente buttato nella spazzatura

Osserviamo bene la nostra casa. Tra le mura domestiche, possiamo certamente notare alcuni oggetti vecchi o che non usiamo più. Nei giorni di pulizia, spesso ci viene in mente di buttarli, pensando che ormai siano totalmente inutili. Ma prima di arrivare ciò, fermiamoci a riflettere per qualche secondo. Infatti, il riciclo in questo caso potrebbe essere la risposta migliore. E qualche idea l’avevamo già fornita in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo spiegato nel dettaglio come riutilizzare i centrini ormai vecchi e rovinati, che non vogliamo più mostrare nel nostro salotto o nella camera da letto. Oppure, in un altro articolo, avevamo spiegato come trasformare il nostro materasso ormai macchiato e sgangherato, usato decisamente per troppi anni. Ma le idee per il riciclo non finiscono mai e oggi vogliamo darne una, che riguarda proprio la biancheria intima.

Conoscendo questo fantastico riutilizzo a nessuno verrà più in mente di buttare la biancheria intima ormai rotta e rovinata

Sembra incredibile, eppure la biancheria intima può davvero essere riciclata. Ovviamente, se si tratta di mutande vecchie e rovinate, per esempio, non potremo mai darle via né tantomeno continuare ad indossarle. Ed ecco che entra in gioco il riciclo creativo. Per prima cosa, eliminiamo dalla biancheria la parte dell’elastico e anche quella sul davanti. Ora, dovremo cucire i pezzi di stoffa che ci rimarranno. Ovviamente, usare delle mutande simili a culotte o boxer ci renderà il lavoro più semplice. Quindi, cuciamo con ago e filo tutte le estremità delle mutande, pezzo dopo pezzo, prima sul dietro del cuscino e, successivamente, sulla parte davanti.

Mettendo insieme i colori e le fantasie della nostra biancheria, avremo ottenuto un originalissimo copri cuscino. Dunque, conoscendo questo fantastico riutilizzo, nessuno butterà più questi pezzi di biancheria ormai vecchia. Infatti, con tutte queste idee, potremo dar vita a delle creazioni davvero interessanti e originali. Basterà mettersi al lavoro e provare per vedere dei risultati soddisfacenti, che possano renderci fieri del lavoro appena svolto.

