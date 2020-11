Ci sono alcuni problemi che accomunano davvero moltissime persone. Che siano le scottature, i piedi gonfi, il prurito o le occhiaie a causa della mancanza di sonno, queste situazioni sono capitate a chiunque almeno una volta nella vita. E bisogna sapere come rimediare. In questo caso c’è una soluzione naturale che si basa sulla tradizione popolare. Si tratta dello sfruttamento delle proprietà dell’aloe vera. Ma in cubetti di ghiaccio.

Infatti, congelare questo elemento potrà risolvere un problema che tutti hanno avuto almeno una volta.

Aloe vera contro prurito, occhiaie e scottature

L’aloe vera può essere davvero utile in diverse situazioni. Per prima cosa, può dare sollievo se si sente un forte prurito. Inoltre, ha la capacità di ridurre borse e occhiaie. Infatti, moltissime maschere per il viso, sia comprate sia fatte in casa, contengono questo ingrediente. Per non parlare mai dell’aloe vera usata come rimedio per le scottature. Ma non è finita qui. Questa pianta è utilissima anche quando si hanno i piedi gonfi e doloranti. Basterà sapere come utilizzarla e, soprattutto, congelarla, per sfruttare le sue proprietà per molto tempo.

Ecco come realizzare questo rimedio naturale

Per realizzare dei cubetti di ghiaccio di aloe vera, basteranno un gambo della pianta, un coltello, un cucchiaio e un contenitore di plastica. Per prima cosa, bisognerà eliminare la pelle esterna del gambo dell’aloe con il coltello. Successivamente, quando questa prima operazione sarà terminata, si dovrà prendere la polpa della pianta con l’aiuto del cucchiaio e metterla nel contenitore. E adesso, basterà mettere il tutto nel freezer per avere questo rimedio portentoso sempre a portata di mano! Sarà sufficiente poi passare questi cubetti sulle zone interessate (per prurito, gonfiore o occhiaie) e aspettare i risultati!

Come già accennato, questa soluzione viene esclusivamente dalla conoscenza popolare. Questo vuol dire che non sono presenti tesi scientifiche che ne attestino l’effettiva efficacia. Si tratta di rimedi che le nonne hanno tramandato ai nipoti e così via, e che hanno funzionato per anni. Congelare questo elemento potrà risolvere un problema che tutti hanno avuto almeno una volta! Perciò, perché non provare?

Approfondimento

