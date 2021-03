Il nostro Ufficio Studi dopo aver alzato ulteriormente il target, in area 1,89 del 16 marzo di quest’anno, oggi ha pronunciato la seguente raccomandazione: confermiamo il target a 5,50 e prevediamo ulteriori rialzi delle nostre stime per il titolo Alfio Bardolla.

Procediamo per gradi.

Approvato il bilancio al 31 dicembre 2020 per la società Alfio Bardolla Training Group e i dati sono davvero ottimi per un periodo in cui molte aziende sono sull’orlo della crisi:

I ricavi sono pari a 8,5 milioni di euro (€11,9 milioni al 31 dicembre 2019).

L’EBITDA si attesta a €1,9 milioni di euro, in crescita del 121% rispetto a 0,9 milioni di euro dell’esercizio precedente.

L’EBIT è pari a 0,6 milioni di euro, rispetto a un EBIT negativo per 1,2 milioni di euro del 2019.

Il risultato netto è positivo per 0,4 milioni di euro, rispetto a una perdita di 1,2 milioni di euro al 31 dicembre 2019.

La posizione finanziaria netta è pari a 0,1 milioni di euro (cash positive per 0,3 milioni di euro al 31/12/2019).

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 presenta un utile pari ad 353.430 euro.

Il titolo (MIL:ABTG) ha chiuso la giornata di contrattazione del 30 marzo a 2,28 euro, in rialzo dell’3,78% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1,30 ed il massimo a 2,18. Nel corso del 2020, il minimo a 0,834 ed il massimo a 2,33.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (leggiamo un solo giudizio) calcolano un fair value a 3,76 euro. Il nostro Ufficio Studi stima un target di fair value in area 5,50 ma è pronto ad alzarlo in vista di ulteriori miglioramenti dei dati di bilancio nei prossimi mesi.

Confermiamo il target a 5,50 e prevediamo ulteriori rialzi delle nostre stime per il titolo Alfio Bardolla. La nostra strategia di investimento

Per chi ha comprato il titolo in area 1,27/1,35 come da nostre precedenti raccomandazioni, consigliamo di mantenere, in ottica da cassetto, con stop loss di lungo termine a 1,95 euro.

Obiettivo primo per/entro 1/3 mesi in area 2,65 e poi 3,40 entro i prossimi 6 mesi. Primo supporto di breve termine a 2,16. Chi vuole comprare il titolo a mercato può attenersi agli stessi livelli indicati.

La nostra raccomandazione rimane: Strong Buy long term con obiettivo 5,50 ma stiamo valutando ulteriori miglioramenti del nostro giudizio.

Si procederà per step.