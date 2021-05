I mercati azionari internazionali sembrano aver intrapreso nuovamente la strada del rialzo. Ora, tranne un ennesimo falso segnale si potrebbe salire di un altro 7/10% fino al 22 giugno, prossima scadenza di setup.

Coma al solito si procederà per step, e di volta in volta ci concentreremo sulle opportunità e i pericoli del momento.

Officina Stellare (MIL:OS) ha chiuso la giornata di contrattazione del 14 maggio al prezzo di 9,85, in rialzo del 2,60%. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 7,36 ed il massimo a 10,85.

In data 18 gennaio 2021, al prezzo di 8 euro per azione, il nostro Ufficio Studi ha inserito la società nella propria watchlist con giudizio Strong Buy Long term.

Cosa attendere dopo la giornata di ieri? Confermiamo il target a 20 euro per Officina Stellare che ora potrebbe accelerare al rialzo.

La società con sede a Sarcedo capitalizza attualmente in Borsa circa 55 milioni di euro, progetta e produce telescopi e strumentazione per l’utilizzo aerospaziale e terrestre.

Procediamo per gradi.

Ora, partendo dai bilanci e comunicazioni societarie degli ultimi 4 anni andremo a stimare un prezzo obiettivo e ad analizzare i livelli operativi per definire la migliore strategia di investimento e portare gli eventi futuri a proprio favore.

Analisi sommaria degli ultimi bilanci

Le raccomandazioni degli altri analisti (al momento si leggono solo 2 giudizi) calcolano un prezzo obiettivo a 10,85. Le nostre stime, aumentate di recente dai 17,50, vengono confermate a 20 euro per azione. Si ritiene molto probabile un miglioramento del giudizio nei prossimi 6/9 mesi.

La giornata di venerdì 14 maggio si è rivelata molto interessante e potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova fase rialzista. Come comportarsi da ora in poi?

Strategia di investimento consigliata

La tendenza dei grafici è rialzista di breve, medio e lungo termine.

Per chi possiede il titolo in ottica di lungo termine come da nostre pregresse indicazioni, mantenere con stop loss a 8,94 e target primo a 10,49 e poi 12,50, da raggiungere per/entro 1/3 mesi. Stop loss di breve termine a 9,24.

Per chi invece volesse comprare il titolo ai livelli attuali (e i prezzi ora sono una buona opportunità), può mantenere gli stessi livelli operativi.

La strategia indicata presenta un ottimale risk reward.

Come al solito si procederà per step.