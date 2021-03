Piazza Affari continua a macinare rialzi e al momento non si ravvisano segnali di inversione ribassista nemmeno di breve termine. La salita quindi può continuare e fra alti e bassi, si potrebbe puntare a raggiungere degli interessanti target di prezzo per/entro il 16 aprile, prossima scadenza di un nostro setup annuale.

Frattanto, oggi confermiamo il nostro giudizio Strong Buy long term su Alerion con target superiore al 300% dai livelli attuali. Il nostro ultimo report sul titolo risale al mese di dicembre 2020 quando le quotazioni erano in area 8,30.

Il titolo (MIL:ARN) ha chiuso la giornata di contrattazione dell’11 marzo al prezzo di 12,60 in rialzo del 6,78%. Dall’inserimento della società nella nostra watchlist, le quotazioni sono salite del 51,8% in meno di tre mesi. Da inizio anno dopo il prezzo di apertura a 10,70, ha segnato il minimo a 10,65 ed il massimo a 15,50. le quotazioni dal minimo dell’anno 2016 al prezzo di 1,379, sono salite dell’813,7%.

Cosa attendere da ora in poi? Continuare a puntare sul titolo? Confermiamo il nostro giudizio Strong Buy long term su Alerion con target superiore al 300% dai livelli attuali

Analisi sommaria di bilancio

La società opera nel settore dell’energia eolica. Le raccomandazioni degli altri analisti (1 giudizio) portano ad un prezzo obiettivo di 16,50 euro per azione. I nostri calcoli invece, sono ancora più ottimistici e stimano un fair value superiore ai 37 euro per azione. Come al solito di volta in volta nel tempo aggiusteremo il tiro e rettificheremo al rialzo/ribasso questo target.

La nostra strategia di investimento

Il segnale di ieri, sembra essere la tipica esplosione di momentum che fa iniziare una duratura fase direzionale rialzista. Per chi mantiene le posizioni come da nostre precedenti indicazioni, mantenere con stop loss di lungo termine in area 10,64 e primo target da raggiungere a 1/3 mesi in area 15,50. Primo supporto di breve a 11,70.

Per chi vuole comprare il titolo a mercato deve attendersi agli stessi livelli.

Alerion, è un titolo che va mantenuto da cassetto rispettando sempre gli stop loss indicati per il lungo termine.