Da diversi mesi il nostro Ufficio Studi si è interessato alla banca tedesca ritenendo le quotazioni davvero “sacrificate” rispetto al potenziale. Nelle ultime settimane è cambiato qualcosa rispetto al precedente giudizio di inizio gennaio oppure gli ultimi sviluppi sono stati in linea con le nostre previsioni?

Alla giornata odierna, confermiamo che Deutsche Bank continua a puntare ad un obiettivo del 100%. Ora andremo a riguardare in modo sommario le nostre valutazioni sui fondamentali di bilancio e a definire la tendenza di breve, medio e lungo termine dei grafici.

Il titolo (MIL:DBK) ha chiuso a Piazza Affari la giornata di contrattazione del 3 marzo in rialzo del 2,22% a 10,692.

Nel 2020 ha segnato il minimo a 4,478 ed il massimo a 10,356 mentre da inizio anno il minimo a 8,37 ed il massimo a 11,00.

Le nostre previsioni per l’anno 2021 sono le seguenti:

area di minimo proiettata 7,55/9,35

area di massimo proiettata 13,88/15,69

Le previsioni fino all’anno 2023 invece, portano ad un target grafico in area 28/35.

In base a quanto scritto nei mesi precedenti, il nostro Ufficio Studi continua a confermare la visione bullish sul titolo e a ritenere che sia stato segnato il bottom pluriennale in area 4,478.

Cosa farebbe venire meno questa nostra idea operativa?

Al momento solo una chiusura mensile inferiore a 8,37.

Analisi sommaria di bilancio

Gli analisti raccomandano (24 giudizi) il titolo con un target di fair value a 8,80 dal precedente consenso in area 7,67. I nostri calcoli invece portano ad un prezzo obiettivo in area 7,76 dal precedente giudizio di 6,34 per azione.

La nostra strategia di investimento

Per chi ha comprato come da nostre indicazioni dei mesi precedenti e chi mantiene le posizioni deve inserire lo stop loss a 8,37. Il primo obiettivo a 1/3 mesi è posto in area 13,88/15,69 da raggiungere nei prossimi 6/9 mesi.