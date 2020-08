In questo articolo approfondiremo cosa accade quando un creditore chiede il pignoramento di un immobile. Andremo a capire in cosa consiste effettivamente un pignoramento e quando il proprietario è costretto a lasciare la propria casa. Le esecuzioni immobiliari sono ormai all’ordine del giorno e a molti può capitare di assistere ad un pignoramento. La crisi economica che stiamo vivendo infatti, sta impedendo a sempre più persone di onorare i propri debiti. Stanno quindi aumentando le richieste di pignoramento e questo problema può diventare un vero e proprio dramma sociale. Le domande sono molte: quando corriamo il rischio di un pignoramento? Cosa possiamo fare per difenderci? Nel caso di un condominio con casa pignorata: chi deve pagare le spese condominiali? Prima di approfondire il tema immobiliare, ti consigliamo di leggere cosa accade ad un’auto pignorata.

Dal debito all’asta giudiziaria

Un creditore può chiedere al giudice di togliere un bene dalla disponibilità del debitore per ottenere quanto dovuto. Il codice civile disciplina il pignoramento all’articolo 492, indicandolo come l’ingiunzione di un ufficiale giudiziario ad un debitore. L’art. 555 del codice di procedura civile prescrive le modalità di esecuzione. Ricordiamo che il pignoramento può riguardare sia beni immobili che beni mobili. Il debitore non può in nessun modo vendere o donare quanto pignorato. Egli solitamente ne diventa il custode in attesa della vendita all’asta. Normalmente quindi, il pignorato continua ad abitare la casa fino alla vendita effettuata dal tribunale. Con la cessione dell’immobile, il creditore riceve quanto dovuto e l’ormai ex proprietario deve lasciare la casa. Fino a quel momento, però, ne sarà ancora proprietario e quindi dovrà pagare le relative spese.

Condominio con casa pignorata: chi deve pagare le spese condominiali?

Abbiamo visto chi deve pagare le spese condominiali di una casa pignorata: il proprietario. Il debitore infatti, fino alla conclusione dell’asta pubblica, rimarrà proprietario. Spesso però, chi è sottoposto ad una procedura esecutiva non provvede al pagamento delle spese. In questo caso, in un condominio con casa pignorata chi deve pagare le spese condominiali? Premettiamo che, chi ha acquistato all’asta, dovrà accollarsi i debiti maturati nell’anno precedente ed in quello nel corso del quale è avvenuta la vendita. Restano in capo al condominio le spese eventualmente non pagate durante la procedura. In questo caso l’assemblea potrebbe rivalersi sul vecchio proprietario ma spesso i condomini preferiscono evitare nuove azioni e provvedere direttamente. Sono loro, infatti, a dover pagare in ultima istanza i debiti contratti, come stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza 6323/2003.