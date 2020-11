Il coronavirus ha messo alle strette tutto il mondo. Ormai, i cittadini non sanno più come fare per ottenere risparmi in modo da drenare le proprie spese. Kaspersky ha condotto una indagine in vista del Black Friday. Gli italiani hanno voglia di acquistare e sono disponibili a condividere i propri dati personali in cambio di un buon affare. Pur di ottenere sconti, i cittadini sono propensi a dare indirizzo email e numero di telefono.

Gli italiani non rinunciano ai regali

In questo momento di incertezza economica massimizzare i risparmi senza rinunciare ai regali è l’obiettivo. Pur di fare il solito Natale tra regali da fare e ricevere, gli italiani sono pronti ad affrontare qualche rischio in più.

Infatti, solo il 27% delle persone intervistate ha dichiarato di non essere disposto a correre rischi in cambio di un grande affare. I problemi della sicurezza dei dati personali è in cima ai pensieri. Di conseguenza il 18% dei nostri connazionali ha dichiarato che farà gli acquisti solo presso grandi brand.

I rischi degli acquisti online

Purtroppo solo una piccola fetta di utenti è consapevole delle truffe messe in campo durante gli acquisti online.

Eppure, i raggiri durante i periodi di festa sono continui. Solo un terzo degli italiani ha affermato di non essere disposto a fare acquisti attraverso siti web poco chiari. Invece, il 27% si dichiara consapevole dei potenziali rischi per la sicurezza quando acquista da marchi sconosciuti a fronte di sconti sensazionali.

Cosa succederà a breve

Il Black Friday è alle porte e sarà uno dei più trafficati di sempre per i rivenditori online. Perciò, attenzione a cosa si fa sul web. I truffatori hanno già pronto il piano per trarre vantaggio da tutti gli utenti inconsapevoli.

Vista la crisi economica, le offerte e gli sconti saranno ancora più allettanti. Bisogna tenere gli occhi bene aperti quando si fanno gli acquisti online. Meglio riflettere un minuto in più prima di condividere i propri dati personali in cambio di un buon affare. Acquistare a buon prezzo non sempre si rivela una scelta giusta. Purtroppo l’utente inesperto se ne rende conto troppo tardi.