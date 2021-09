È un problema che si verifica in moltissime case e non solo in inverno. La condensa sui vetri delle stanze delle nostre case si può formare anche in autunno. Questo perché lo sbalzo termico tra esterno e interno è un fenomeno che richiede solo una differenza di temperatura. E mai come in questo periodo è facile che nelle nostre case faccia più caldo che all’esterno. Finché si tratta della cucina o del bagno, il problema è relativamente fastidioso. Ma quando si verifica in camera da letto può darci davvero sui nervi.

Condensa sulle finestre della camera addio con questo semplice gesto che in molti ignorano

In camera da letto, soprattutto al mattino, notiamo che la finestra è piena di goccioline. Soprattutto quando le temperature iniziano a calare e ricominciamo a dormire coperti. Ma è proprio l’umidità creata dal nostro respiro che sommata al caldo in casa causa questo fenomeno. Proprio come se avessimo appannato il vetro con il nostro respiro.

E non solo, la finestra resta rigorosamente chiusa perché non vogliamo rischiare colpi di freddo.

Ma come rimediare velocemente?

Se notiamo la formazione di condensa al mattino, basterà aprire la finestra e far arieggiare. In pochi minuti, la condensa sparirà e non ci toccherà ripulire sempre i vetri. Ma a lungo andare soprattutto se viviamo in una casa giù umida potrebbe peggiorare la situazione. Quindi il metodo più semplice ed efficace per evitare che si formi la condensa è questo. Basterà lasciare aperta la finestra durante la notte.

Ovviamente, parliamo di giusto un po’, quanto basta per fare passare un filo d’aria. In questo modo avremo un ricambio di aria costante e nessuna formazione di condensa. Ma se invece non vogliamo lasciare la finestra aperta anche se di poco c’è un altro modo. Utile da usare soprattutto in inverno se ci preoccupano le temperature rigide.

Usiamo un elettrodomestico più “estivo”

Stiamo parlando proprio del condizionatore. È vero che alcuni condizionatori hanno l’opzione raffreddamento e riscaldamento e quindi si usano tutto l’anno. Ma per evitare la condensa basterà anche il classico condizionatore che raffredda. L’importante è che abbia questa fantastica funzione, deumidificatore. Questa funzione particolare assorbe proprio l’umidità in eccesso e non solo è perfetta per non soffrire il caldo di notte. Può essere utilizzata anche in inverno per ridurre l’umidità in camera ed evitare la condensa.

Dunque, condensa sulle finestre della camera addio con questo semplice gesto che in molti ignorano. Se notiamo che la condensa si crea anche in altre stanze della casa possiamo fare così. Lavare i vetri con del detersivo per piatti.

