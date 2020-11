Il Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’Università e della Ricerca, comunemente denominato MIUR, annuncia alcune direttive rivolte a tutti gli interessati a partecipare al concorso del personale Ata il prossimo anno. Diverse, infatti, sono le novità relative l’aggiornamento delle Graduatorie ATA e sul bando di concorso pubblico.

Il personale ATA

Innanzitutto, è opportuno sottolineare che il personale ATA costituisce il personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e delle scuole di istruzione primaria e secondaria ma anche delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali. Coloro che svolgono questa funzione hanno il compito di provvedere ad azioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza collegate all’attività delle istituzioni scolastiche. Inoltre, operano in 4 aree distinte e sono selezionate in base ad un concorso pubblico.

Il concorso, ecco le novità per il 2021

Ad annunciare diverse novità a riguardo, è direttamente il Ministero dell’Istruzione, durante l’incontro con i sindacati. Prima fra tutte informazioni di sapere è che a breve sarà pubblicato il bando relativo alla stabilizzazione del personale ATA ex LSU. Ovvero, ex Lavoratori Socialmente Utili, impiegati dalle scuole nel personale ATA ai sensi dell’art. 23 della Legge 11 marzo 1988, n. 67. In sostanza, sono i lavoratori ex LSU e Appalti storici della scuola.

Concorso pubblico personale ATA, ecco cosa succederà nel 2021. Previste 1.593 assunzioni

Più precisamente, il bando riguarda la selezione di 1.593 assunzioni nelle scuole. Il provvedimento dovrebbe essere imminente. considerata la data di “inizio servizio” stabilita il 1° gennaio 2021, per il personale ex LSU ATA con 5 anni di servizio.

Dunque, riassumendo, quello presentato dal MIUR ai Sindacati è il prospetto di una prossima manovra che si sta definendo in questi giorni. Un provvedimento che potrebbe essere pubblicato già nelle prossime ore. Per i dettagli della misura, si dovrà attendere ancora un po’ ma l’anticipazione svelata dal Ministero è un chiaro segno che la macchina amministrativa sta accendendo i motori per il prossimo anno scolastico.

