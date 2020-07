Concludere la vendita di una casa. I suggerimenti migliori

Concludere la vendita di una casa. Sembra facile a dirsi ma ci sono alcune cose da fare e che dobbiamo fare bene. Finalmente abbiamo concluso le trattative ed a breve potremo finalmente spostarci nella nostra nuova casa. Vediamo insieme come fare.

Prepararsi

La cosa migliore da fare è prepararsi in anticipo per conclude la vendita di una casa. Le trattative sono lunghe quindi abbiamo settimane se non mesi per decidere la conclusione. Non facciamo le cose all’ultimo minuto. Prima di tutto dobbiamo stabilire con il venditore i dettagli della transazione, facciamo con largo anticipo. Richiedi un’ultima visita prima di firmare il contratto, sicuramente avrai chiesto alcune piccole cose al venditore. Assicurati che le abbia fatte. Se ti sono rimaste delle domande da fare o hai bisogno di chiarimenti chiedi. A contratto firmato non potrai più farlo.

Affidarsi ai professionisti

Nell’acquisto della nuova casa ti sarai sicuramente affidato a dei professionisti, usa adeguatamente un servizio che stai già pagando. Meglio avere intermediari che si occupano per mestiere di questo che fare da soli e incorrere in errori. Chiedi al tuo agente immobiliare di accordarsi con il venditore, o l’agente del venditore. E’ competente e saprà preparare ogni dettaglio, aiutandosi anche sulla prassi. Controlla bene il contratto con un contabile, degli occhi esperti sono migliori. Vai in banca ed informati sul muto, è bene stabilire in anticipo tutte le condizioni. Contatta anche il notaio in proposito. Sottoscrivi un’assicurazione sulla casa, rivolgiti ad una compagnia assicurativa.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Per concludere

Gli ultimi dettagli sono il passaggio delle utenze, a contratto concluso. Assicurati di poter soddisfare le condizioni del mutuo, anche qui spesso viene richiesto il contratto di vendita già firmato. Ci saranno forse dei piccoli imprevisti che potrai risolvere avendo un poco di liquidità per le piccole spese immediate. Acquistare casa è un procedimento lungo ma la soddisfazione che ne segue non ha limiti. Avere la propria casa dopo tanti sforzi è una conquista meravigliosa. Qui potremo vivere con la nostra famiglia o costruirne una ed avremo sempre un posto dove tornare con sicurezza.

Quindi armatevi di pazienza e preparatevi bene, non fate nulla di fretta. Cominciate a muovervi in anticipo, gli imprevisti sono dietro l’angolo ma se siete in anticipo non otterrete ritardi.

Vuoi saperne di più? Controlla qui