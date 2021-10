I profumi e gli aromi hanno una forte influenza su di noi e possono aiutare a concentrarsi meglio, a sentirsi vigili o a rilassarsi. Perciò, alcuni aromi sono perfetti per profumare l’ufficio e per creare l’ambiente giusto per lavorare al meglio. Altri, invece, sono preferibili nel salotto, in cucina o nella palestra perché ci permettono di sentirci rilassati. Infatti, prima di meditare o di fare yoga, spesso si pensa a quale musica scegliere, trascurando gli odori.

Continuando a leggere, vedremo quali sono questi particolari profumi che in pochi sanno apprezzare, che conciliano la massima concentrazione e rilassano corpo e mente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Discipline di origine orientale

Lo yoga e la meditazione sono delle discipline di origine orientale, che da molti anni sono apprezzatissimi in tutto il Mondo. Infatti, queste pratiche permettono di ritagliarsi un momento solo per sé durante la giornata in cui svuotare la mente. E in un Mondo frenetico, questo può aiutare davvero a vivere bene con sé stessi.

Lo yoga è una pratica di origine orientale che comprende diverse conoscenze e distinte pratiche. Si tratta di un’attività che permette sia di mantenersi in forma che di rilassarsi, combattendo lo stress e l’ansia e ritrovando la lucidità mentale.

La meditazione, invece, è uno stato mentale che permette di isolarsi dal Mondo e di concentrarsi unicamente su sé stessi. Grazie a questa pratica, è possibile ritrovare la serenità, ma anche controllare e sconfiggere ansie e paure.

Queste due pratiche sono delle ottime alleate per vivere bene e mantenersi in forma; vediamo quindi quali profumi sono i più adatti per le due pratiche.

Conciliano la massima concentrazione e rilassano corpo e mente questi particolari profumi che in pochi sanno apprezzare

Come abbiamo visto, queste due pratiche sono ricche di benefici per il corpo e lo spirito. Per riuscire a raggiungere la giusta pace interiore per fare yoga o per meditare, si consiglia si usare questi profumi:

lavanda: ha un profumo davvero rilassante ed è capace di distendere i nervi e calmare la mente. Inoltre, sembrerebbe favorire la concentrazione;

legno di rosa: questo profumo è ottimo per combattere lo stress e per rilassarsi al termine di una giornata frenetica. Ecco, quindi, che è l’ideale per concentrarsi e praticare yoga o meditare;

incenso: è perfetto per calmare lo spirito e purificare gli ambienti. Inoltre, permette di connettersi con il proprio io interiore e quindi di concentrarsi su sé stessi;

sandalo: è l’aroma più usato e amato per meditare sia durante i corsi che a casa da soli.

Ecco, quindi, quali sono gli aromi migliori per concentrarsi e rilassarsi, e poter praticare yoga o meditare al meglio.

Approfondimento

In pochi ci pensano ma per un ufficio invidiabile basta scegliere questi profumi per ambiente