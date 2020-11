Se siamo alla ricerca di un dolce veloce nella preparazione, ma che non perda nulla in gusto, concediamoci un dessert veloce e gustoso con le frittelle di mele e arancia. Approfittiamo della frutta di stagione per concederci dei dolcetti pronti in pochi minuti e che, in altrettanto poco tempo gusteremo in famiglia.

Gli ingredienti per 5 persone

Per una quantità di frittelle sufficienti a 5 persone servono questi ingredienti:

250 grammi di farina 0 0;

tre mele;

un’arancia;

un uovo:

10 grammi circa di lievito per dolci;

60 grammi di zucchero per la pastella;

zucchero per la rifinitura;

olio di semi di arachidi.

La preparazione

Concediamoci un dessert veloce gustoso con le frittelle di mele e arancia, seguendo le istruzioni dei nostri Esperti:

prendiamo una terrina e iniziamo a mescolare lo zucchero con le uova, aggiungendo subito dopo la scorza dell’arancia e il succo;

durante la fase di mescolamento, setacciamo la farina e uniamola poco per volta, facendo la stessa cosa con il lievito. In questo modo avremo già pronta la nostra pastella;

proseguiamo sbucciando la mela, di cui utilizzeremo solo la polpa, tagliandola a dadini piccoli e unendola alla pastella;

mescoliamo bene il tutto e nel frattempo mettiamo sul gas la padella con l’olio di semi;

a olio caldo, utilizzando i cucchiai, inseriamo le frittelle, facendole gonfiare per bene, girandole in maniera omogenea e levandole solo a doratura avvenuta;

prendiamo un vassoio e, dopo aver asciugato e privato dell’olio le frittelle, disponiamole sopra, cospargendole di zucchero normale o di zucchero a velo.

Abbiamo assaggiato e provato queste frittelle anche con l’aggiunta dell’uvetta sultanina, che riesce a conferire al dessert un velo di sapore in più. È possibile utilizzarla inserendola nella pastella al momento della creazione. Un tocco particolare per una ricetta speciale.

