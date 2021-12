Con zucca, piselli o verdure in esubero questa focaccia sarà adatta per un pasto veloce e nutriente dopo le festività

Soffermarsi a preparare un pranzo completo anche dopo le tavolate natalizie ci può costare molto impegno e immaginazione. Meglio rimediare con un pasto veloce e nutriente con verdure di vario tipo senza perdere il giusto nutrimento. Con zucca, piselli o con verdure in esubero questa focaccia sarà adatta per un pasto veloce e nutriente dopo le festività.

Ingredienti per la pasta

500 gr farina a scelta meglio se integrale (in alternativa 250 gr di farina integrale e 250 gr di farina di grano duro)

lievito secco

sale quanto basta

quattro cucchiai d’olio

Ingredienti per il condimento

Verdure cotte in esubero

100 gr di zucca

150 gr di piselli

Fare riscaldare l’acqua e aggiungere il lievito secco per farlo sciogliere. Aggiungere il preparato alla farina precedentemente posta dentro una terrina. Unire un pizzico di sale e i quattro cucchiai di olio. L’olio servirà a rendere morbido l’impasto, quindi lavorare a lungo con le mani e poi far riposare. A lievitazione avvenuta preparare una teglia e stendere un foglio di carta forno. In una spianatoia preparare due forme di pizza e inserire la prima dentro la teglia. Appianare bene con le mani per raggiungere i bordi e dare una forma stabile.

Cuocere i 100 gr di zucca al forno e poi sbucciarla. In alternativa è possibile fare l’inverso, ossia pulire la zucca e passarla in padella fino a che non diventa morbida. Schiacciare con la forchetta e lasciarla riposare. Lessare i piselli e poi tritarli con un frullatore ad immersione. Aggiungere anche la zucca e aggiustare di sale. A questo punto l’uso di spezie a proprio piacimento può fare la differenza tra una preparazione e l’altra. Consigliamo di personalizzare il gusto e di speziare il preparato per insaporire la focaccia ripiena.

In alternativa è possibile usare le verdure in esubero delle giornate di festa, magari quelle usate per un brodo vegetale. È necessario saltarle in padella aggiustando con sale e pepe e dare così nuova vita a verdure in apparenza un po’ spente. Aggiungere anche in questo caso spezie a proprio gusto farà la differenza. Versare il preparato dentro la teglia e ricoprire con l’altra parte di pizza spianata. Saldare bene i bordi schiacciando i lati tra le due dita. Infornare a 200 gradi fino ad avvenuta cottura. Tagliare a quadrati e servire calda.