La cura dei capelli anche se non sembra richiede molte attenzioni. Noi donne spesso e volentieri organizziamo i nostri impegni anche in base al giorno di lavaggio. Alla maggior parte degli uomini potrebbe sembrare assurdo, ma non sanno quanto tempo e fatica ci vuole. Lavarli, asciugarli, fare la piega e fissarli in modo che durino il più possibile.

Anche per questo motivo lo shampoo secco è diventato negli anni un must have di tante donne. Riuscire a posticipare il lavaggio anche solo di un giorno è davvero un grosso traguardo. Soprattutto per chi si ritrova con la cute molto grassa che sporca subito i capelli.

Anche riducendo al minimo o eliminando l’utilizzo di lacche e spume spesso i capelli restano puliti troppo poco tempo. E si è costretti a lavarli subito per evitare quell’effetto unto poco estetico che sa di poca cura personale.

Con yogurt, miele e questa pianta erbacea ecco pronta una maschera fatta in casa contro cute e capelli grassi

Chi ha i capelli grassi però lo sa bene che non c’entra affatto con la poca cura di sé. Il problema estetico è in genere causato da un’eccessiva produzione di sebo. La produzione di sebo però è fondamentale per diverse funzioni, tra cui formazione del film idrolipidico cutaneo.

In genere si pensa che lavare spesso i capelli possa eliminare il problema della cute grassa. Ma gli eccessivi lavaggi potrebbero addirittura aumentare la produzione di sebo stressando la cute. Meglio detergere il cuoio capelluto usando poco shampoo e utilizzare maschere o impacchi naturali.

Abbiamo già visto come i prodotti naturali possono aiutarci nella cura del capello e del cuoio capelluto. L’utilizzo dell’acqua di riso fermentata sembrerebbe portare benefici facendo crescere i capelli lunghi e sani. Ora vediamo come preparare un impacco portentoso che potrebbe aiutare con il problema della cute grassa.

Ingredienti:

1 vasetto di yogurt bianco;

2 cucchiai di miele;

20 gocce di olio essenziale di ortica.

Mescoliamo gli ingredienti in un barattolo e richiudiamolo con il coperchio. Agitiamolo bene in modo da omogeneizzarlo e applichiamolo sui capelli umidi. Massaggiamo l’impacco soprattutto sul cuoio capelluto. Lasciamo in posa 15 minuti e poi laviamo normalmente i capelli con uno shampoo delicato dalle proprietà astringenti. Utilizziamo questa maschera non più di 2 volte al mese e in poco tempo i capelli saranno rinvigoriti e setosi.

Quindi solo con yogurt, miele e questa pianta erbacea possiamo preparare un impacco per capelli più sani e rinvigoriti. Controlliamo sempre che l’ortica non ci crei nessun problema cutaneo, applichiamo la maschera prima in una piccola zona. Se il problema persiste si può provare anche con il “reverse shampooing”, applicando il balsamo e poi lo shampoo. Questo metodo sembra promettere miracoli per eliminare l’effetto unto.

