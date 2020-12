Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi ritorniamo su un titolo segnalato più volte negli ultimi mesi. Con utili del 194,5% nell’ultimo anno e sottovalutazione di oltre il 300% dove si dirige ora Alerion? Il titolo (MIL:ARN) ha chiuso la giornata di contrattazione a 8,30 in rialzo del 3,75%. Da inizio anno dopo il prezzo di apertura a 3,07, ha segnato il minimo a 2,93 ed il massimo a 8,72 . Un rialzo annuale del 170,35%. Solitamente quando un investitore vede rialzi di tale entità guarda altrove e facendo questo sbaglia. Se un titolo sale , significa che è mosso da notizie fondamentali e grafiche. Allo stesso modo, se le quotazioni tendono a scendere. La regole basilare per guadagnare sui mercati azionari è quella di comprare la forza e vendere la debolezza e quindi un rialzo o un ribasso non va visto se non in questo modo. Cosa attendere quindi da ora in poi per Alerion? Il movimento odierno è l’inizio di una nuova fase rialzista? Potrebbe essere e infatti ne andiamo a spiegare il motivo.

La società si occupa della produzione di energia elettrica tramite energia eolica in Italia. In base al modello del discounted cash flow il prezzo obiettivo di fair value dovrebbe essere superiore ai 40 euro per azione. Verrà mai raggiunto questo livello? Potrebbe anche essere, ma il lettore deve essere ben cosciente che una proiezione può cambiare in seguito a diversi fattori inerenti al ciclo economico che al ciclo aziendale stesso. Quindi, il giusto approccio è quello di guardare ai fondamentali con la bussola dello studio dei grafici. Si compra e mantiene quindi un titolo sottovalutato in tendenza rialzista. Si vende, quello sopravvalutato in tendenza ribassista.

Nel breve termine consigliamo acquisti con stop loss a 7,71 e target primo in area 9,08. Il superamento di 8,58 in chiusura giornaliera e poi settimanale potrebbe portare a 10,50 ca nei prossimi 1/3 mesi.

Alerion, è un titolo che sui ribassi va comprato e mantenuto per lungo termine. Stop loss sempre a 7,71.