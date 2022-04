Spesso, cucinare diventa un’incombenza pesante e difficoltosa. Pensare ogni giorno cosa portare in tavola a pranzo e a cena non è proprio semplice. Le difficoltà sono di vario tipo. Tra il lavoro e i vari impegni della normale quotidianità, il tempo che trascorriamo dentro casa è sempre di meno. La necessità primaria, dunque, è quella di preparare qualcosa di semplice e veloce. In genere, si cerca di variare il più possibile per non annoiare. Inoltre, dobbiamo pensare a qualcosa di sfizioso che piaccia a tutti i componenti della famiglia. Ed infine, dobbiamo anche ricordare il lato economico. Fare la spesa è diventato sempre più costoso. A tal proposito, potrebbe essere utile sapere che è possibile risparmiare circa il 40% in un noto supermercato.

Insomma, far quadrare tutti i parametri appena descritti non è di certo cosa semplice. Con un po’ di fantasia, possiamo però riuscire a preparare qualche ricetta sfiziosa anche con ingredienti semplici e poveri. Uova e patate sono ingredienti che tutti hanno sempre in dispensa. Sono gli elementi base della classica tortilla spagnola, una sorta di frittata. Noi, però, vorremmo suggerirne un altro impiego. Mettendoli insieme, infatti, possiamo dar vita a un piatto unico ricco di gusto.

Con uova, patate e poco altro, in soli 15 minuti possiamo realizzare un golosissimo piatto diverso dalla solita frittata

Andiamo in cucina e vediamo come trasformare dei semplicissimi ingredienti base in un piatto unico facile da realizzare e pronto in circa un quarto d’ora.

Ingredienti

5 patate di media grandezza;

3 uova;

60 g di formaggio grattugiato;

1 mozzarella;

3 cucchiai di amido di mais;

olio q.b.;

sale q.b.

Procedimento

Per prima cosa, pelare le patate e grattugiarle utilizzando una grattugia a fori larghi. Sciacquarle bene con acqua corrente e poi metterle in una ciotola; quindi, aggiungere l’amido e poi mescolare; a questo punto, in un’altra ciotola, rompere le uova e sbatterle con una forchetta. Aggiungere un pizzico di sale e poi versare il composto di uova sbattute sulle patate. Mescolare per bene utilizzando una spatola; fatto ciò, ungere il fondo di una padella antiaderente con un goccio di olio. Quando l’olio sarà ben caldo, versarvi metà del composto di uova e patate, distribuendolo in maniera omogenea sull’intera superficie. Coprire con un coperchio e far cuocere 5 o 6 minuti a fiamma bassa; trascorsi 5 o 6 minuti, girare e continuare la cottura sull’altro lato per altri 3 minuti circa; una volta fatto ciò, distribuire il formaggio grattugiato sulla nostra torta di uova e patate e adagiarvi anche la mozzarella ben sgocciolata tagliata a tocchetti o a fette; coprire con la metà avanzata di uova e patate, chiudere con il coperchio e ultimare la cottura per altri 5 minuti.

Ed ecco qui un piatto unico dal ripieno morbido e filante, da fare con uova, patate e poco altro. Prima di tagliare e servire, attendere che si raffreddi un poco per mantenere le fette belle compatte. A piacere, servire con una spolverata di prezzemolo fresco tritato.

