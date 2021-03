Gli italiani hanno iniziato ad aggiornare il proprio televisore per il digitale terrestre ma spesso e volentieri i programmi tv non si vedono in modo ottimale. Con una spesa irrisoria si risolve il problema di vedere meglio il digitale terrestre. Fortunatamente l’investimento non è eccessivo.

Perciò chi ha difficoltà deve sapere come muoversi per aggirare l’ostacolo.

Il digitale terrestre è in piena evoluzione: da un anno è partita la prima fase ed entro settembre 2021 avverrà lo switch off definitivo. I televisori più vecchi hanno la necessità di ricevere un intervento per adattarsi alla nuova era digitale. Infatti molti canali televisivi non saranno più presenti sulla frequenza di banda 700 MHz perché questa servirà al 5G.

Il problema più ricorrente

Il segnale del digitale terrestre e quello telefonico del 4G crea spesso e volentieri delle interferenze. Di conseguenza il segnale nelle abitazioni arriva debolmente e i canali tv non vengono sintonizzati sul televisore.

Gli italiani hanno da affrontare anche un’altra problematica: le antenne sono poste molto lontane dai televisori presenti in casa e il segnale del digitale terrestre dunque si disperde. Perciò bisogna stare molto attenti a particolari accorgimenti per vedere bene i programmi televisivi su tutte le apparecchiature.

Un piccolissimo oggetto di grande aiuto

Con questo articolo vogliamo aiutare i nostri Lettori a superare l’ostacolo. Fortunatamente l’investimento è irrisorio, basta recarsi presso un centro di assistenza per acquistare un amplificatore di segnale digitale terrestre.

Questo piccolissimo apparecchio, dal costo minimo, può risolvere definitivamente il problema. Gran parte dei consumatori sono soliti acquistare solamente un’antenna, il cavo e i jack. Ebbene, con un ulteriore piccolo costo comperare l’amplificatore garantirà di potenziare il segnale proveniente dall’antenna.

Montare l’amplificatore

Molti, una volta acquistato l’amplificatore, si sono chiesti dove posizionarlo. Ci sono amplificatori da esterno e da interno, dunque gli antennisti fai da te posizionano l’apparecchio tra l’antenna e il primo televisore.

Chi vuole semplificare l’installazione ha convenienza a mettere l’amplificatore tra le mura domestiche. Infatti l’apparecchio montato subito dopo l’ingresso dell’antenna in casa, vicino alla prima televisione, consente di sfruttare la presa della corrente per alimentarlo. Dunque in caso di anomalie nel segnale con una spesa irrisoria si risolve il problema di vedere meglio il digitale terrestre.