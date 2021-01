Con una sottovalutazione dell’80% Fincantieri continua a scendere a Piazza Affari e questo resta abbastanza un misterp.

L’80% di sottovalutazione viene dal confronto tra il fair vaule del titolo (calcolato con il metodo del discounted cash flow) e le attuali quotazioni. Inoltre il suo “enterprise value to salese ratio” è uno dei più bassi del listino essendo pari a 0,45 per l’anno fiscale 2020.

Questa forte sottovalutazione non è confermata dagli analisti che hanno un giudizio molto cauto con un consenso medio Hold e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 10%.

La spiegazione a questo andamento apparentemente senza senso è da legare alla redditività dell’azienda. Come si vede dal grafico seguente, infatti, la società al momento non produce utili e la situazione dovrebbe migliorare, secondo le stime, solo a partire dal 2022. Ecco, quindi, spiegato lo strano andamento di Fincantieri.

Con una sottovalutazione dell’80% Fincantieri continua a scendere. Quando sarà prudente comprare il titolo secondo l’analisi grafica?

Fincantieri (MIL:FCT)) ha chiuso la seduta del 26 gennaio a quota 0,5125 euro in rialzo dello 0,1% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La settimana in corso potrebbe dare un brutto colpo alle speranze dei rialzisti. Come si vede dal grafico, infatti, potremmo assistere a una chiusura inferiore a 0,519 euro aprendo le porte al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 0,424 euro. Qualora, poi, anche questo livello dovesse essere rotto al ribasso le quotazioni si dirigerebbero verso gli altri obiettivi indicati in figura per un potenziale ribassista di oltre il 70%.

I rialzisti, invece, riuscirebbero a tenere nel caso in cui la settimana dovesse chiudere sopra area 0,519 euro.

Time frame mensile

Per chi guarda lontano il time frame da considerare è quello mensile. Anche in questo caso, però, non ci sono buone notizie con le quotazioni lanciate verso area 0,35 euro. Solo una chiusura mensile superiore a 0,658 euro metterebbe in crisi lo scenario ribassista. In questo caso gli obiettivi di Fincantieri sarebbero molto ambizioni con possibilità di vedere triplicare il proprio valore nei prossimi anni.

La raccomandazione del nostro Ufficio Analisi

Nel giro di qualche anno Fincantieri dovrebbe tornare all’utile ed esprimere tutte le sue potenzialità. Al momento, però, non si consiglia ancora di entrare al rialzo sul titolo a meno di un piano di investimente che veda acquisti distribuiti nel corso dei prossimi 6/12 mesi.

Per chi, invece, vuole attendere area 0,3 euro potrebbe essere un ottimo livello sul quale incominciare ad acquistare.

