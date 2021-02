Con una sottovalutazione del 75% rispetto al suo fair value Neosperience potrebbe essere un ottimo investimento di lungo periodo. Tuttavia bisogna essere molto prudenti in quanto la tendenza in corso è ribassista sia nel medio che nel lungo periodo.

Il fair value di Neosperience, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una forte sottovalutazione del titolo. Il fair value, infatti, è stimato essere 19,22 euro a fronte di una quotazione di 4,94 euro. Pertanto il titolo è sottovalutato del 75% rispetto al suo fair value.

Dal punto di vista dei multipli di mercato, invece, il titolo è sopravvalutato fatta eccezione per il Price to Book ratio. In questo caso, infatti, il prezzo delle azioni è, a parità del valore del capitale proprio della società risultante dal bilancio, è sottovalutato del 35% rispetto a quello medio dei suoi competitors.

Per il resto Neosperience gode di un’ottima situazione finanziaria che potrebbe consentirgli anche di crescere per linee esterne mediante acquisizioni.

Con una sottovalutazione del 75% rispetto al suo fair value Neosperience potrebbe essere un ottimo investimento di lungo periodo: cosa potrebbe succedere secondo l’analisi grafica?

Neosperience (MIL:NSP) ha chiuso la seduta del 1 febbraio a 4,94 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è ribassista, ma a breve potrebbe trovare un ottimo supporto in area 4,645 euro (II obiettivo di prezzo). La tenuta di questo livello, infatti, potrebbe favorire un rialzo che diventerebbe più solido se accompagnato da un segnale di acquisto dello Swing Indicator.

Nel caso in cui, invece, dovessimo assistere a una chiusura giornaliera inferiore a 4,645 euro, allora le quotazioni potrebbe estendere il ribasso fino al III obiettivo di prezzo in area 3,9 euro. Da questo livello ci si può aspettare con probabilità superiore al 90% quanto meno in rimbalzo.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è al ribasso e si muove verso gli obiettivi indicati in figura.

Premesso che al momento non ci sono segnali di acquisto sul titolo, notiamo che la discesa potrebbe continuare fino al II obiettivo di prezzo in area 4,045 euro e da questo livello partire un rialzo. In caso contrario la discesa potrebbe continuare fino in area 3,015 euro.

Un’altra possibilità di ripartire al rialzo per Neosperience sarebbe quella di chiudere la settimana sopra area 5,09 euro (I obiettivo di prezzo).

