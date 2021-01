Avevamo già inserito questo titolo nella nostra lista di raccomandazioni per il 2021 di Wall Street, ma dati gli ultimi sviluppi grafici, oggi ritorniamo sull’argomento con un approfondimento. Con una sottovalutazione del 100% e un dividendo del 4,4% è il momento di comprare Verizon Communications a Wall Street?

La società che capitalizza alla Borsa di Wall Street 236 miliardi di dollari, offre prodotti e servizi di comunicazione, informazione e intrattenimento a consumatori, aziende ed enti governativi in ​​tutto il Mondo.

Cosa attendere per questo titolo nei prossimi giorni?

Verizon Communications (NYSE:VZ) ha chiuso la giornata di contrattazione del 14 gennaio a 57,04 dollari. Nel 2020 a segnato il minimo a 48,84 ed il massimo a 61,95.

Analisi di bilancio e valutazioni

Dallo studio delle comunicazioni e dei bilanci degli ultimi anni si legge:

si prevede che i guadagni cresceranno del 4,21% all’anno;

i guadagni sono cresciuti del 5,6% all’anno negli ultimi 5 anni;

paga un dividendo elevato e affidabile del 4,4%.

Le raccomandazioni degli altri analisti stiamo un fair value a 62,21 dollari per azione. Il nostro giudizio invece è più ottimistico, infatti in base ai nostri modelli calcoliamo un fair vale a 116,54 dollari per azione.

Questo è un buon momento per comprare il titolo?

Con una sottovalutazione del 100% e un dividendo del 4,4% è il momento di comprare Verizon Communications a Wall Street?

Le nostre proiezioni per il 2021 sono le seguenti:

area di minimo 55,19/58,99

area di massimo 66,31/70,11.

Negli ultimi giorni, le quotazioni dopo aver segnato un massimo a inizio anno a 59,54 hanno iniziato una discesa fino ai livelli attuali. Quale strategia di investimento applicare al momento attuale?

Riteniamo che intorno ai livelli attuali si possa formare uno swing rialzista e far ripartire le quotazioni con obiettivo entro i prossimi 12 mesi vero 66,31/70,11.

Il nostro consiglio operativo è il seguente:

Comprare il titolo solo in chiusura settimanale superiore ai 58,05 con stop loss a 56,65, altrimenti attendere sviluppi. Un primo segnale rialzista si avrebbe con una chiusura giornaliera superiore ai 57,43.