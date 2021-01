La patente di guida è un documento che certifica l’autorizzazione a condurre un determinato mezzo su strada. Dopo il superamento di uno specifico esame, la motorizzazione civile rilascia questo permesso su un’apposita carta plastificata. La circolare del Ministero dell’Interno 98/1999 prevede che le patenti debbano essere sempre perfettamente leggibili. Solo in questo modo, infatti, possono permettere il riconoscimento del titolare.

Qualora presentino segni di usura o altre problematiche che ne impediscano una corretta lettura, le Forze dell’Ordine possono procedere al ritiro. Il provvedimento citato non prevede però alcuna sanzione pecuniaria per chi subisce il ritiro per deterioramento. In questo articolo analizzeremo quali conseguenze stabilisce il Codice della Strada in merito. Insomma, con una patente illeggibile si rischia la multa?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Cosa accade in caso di ritiro

La circolare ministeriale analizzata stabilisce la semplice facoltà di ritirare le patenti illeggibili. Spetta quindi agli agenti di Polizia valutare di caso in caso il da farsi. Saranno proprio le Forze dell’ordine a stabilire quando un documento non è più da considerarsi leggibile. Una volta ritirata l’autorizzazione, la motorizzazione provvede ad inviare all’interessato una nuova copia direttamente al domicilio.

Questa procedura è automatica e non prevede alcuna sanzione a carico del titolare. Non bisogna infatti confondere il ritiro per illeggibilità con i provvedimenti di sospensione o ritiro a seguito di comportamenti irregolari. La normativa prevede infatti la revoca della patente in caso di gravi comportamenti alla guida. Oppure qualora si verifichino irregolarità amministrative o fiscali. In questi casi, oltre alla revoca del documento, il guidatore riceverà anche una sanzione pecuniaria.

Con una patente illeggibile si rischia la multa?

Per rispondere alla domanda: con una patente illeggibile si rischia la multa? Bisogna analizzare diverse fonti. Abbiamo visto che il Codice della Strada prevede il ritiro della patente abbinato a sanzioni economiche. Mentre la circolare 98/1999 stabilisce la facoltà di ritirare una patente illeggibile senza multare il titolare. Essere in possesso di una patente rovinata non costituisce infatti un’irregolarità. Di conseguenza chi fosse fermato con un documento illeggibile non rischierebbe alcuna contestazione. Non ci sarebbero quindi né sanzioni monetarie né sospensioni dell’autorizzazione alla guida. In queste situazioni, gli agenti consegnano all’automobilista un’autorizzazione temporanea. Valida fino alla ricezione della nuova patente emessa dagli uffici della motorizzazione.