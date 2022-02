Con un uovo e altri 2 ingredienti potremmo rafforzare i capelli fini, sottili e deboli che cadono e avere una capigliatura lucidissima

I capelli morbidi, lucidi e setosi sono decisamente affascinanti e belli da vedere. Se i nostri capelli sono sottili e fini, non sempre riusciamo a nutrirli e curarli nel miglior modo possibile. Difatti, solitamente questo tipo di capello manca di volume risultando piatto e poco corposo.

Ansia e stress quotidiano, cambiamenti ormonali e mancanza di ferro potrebbero essere fattori connessi alla nostra debole capigliatura. Tuttavia, anche l’utilizzo di prodotti o trattamenti aggressivi potrebbero nel lungo periodo causare un danno. Inoltre, se i nostri capelli sono sottili, non solo non riusciamo a modellare come vorremmo la nostra pettinatura, ma potremmo far fatica ad asciugarli. In alcuni casi, pur di ottenere la pettinatura tanto desiderata, rischiamo di procurare un grave danno al capello che via via rischia di rompersi. Ovviamente, anche in questo caso potremmo affidarci ai rimedi casalinghi, infatti con un uovo e altri 2 ingredienti possiamo realizzare un trattamento di facile applicazione.

Rimedi della nonna e alimentazione

Dunque, per risolvere questa situazione nella speranza di poter rinforzare i capelli in maniera veloce, spesso potremmo pensare di ricorrere a qualche rimedio casalingo. Seguendo i consigli della nonna, potremmo decidere di realizzare in casa facili decotti o maschere per capelli con gli ingredienti presenti nella nostra dispensa. Un elemento spesso utilizzato per dar forza ai capelli sottili è l’amido di riso. Tuttavia, utilizzare una maschera con questo ingrediente richiede tempi d’attesa lunghi. Infatti, se dovessimo decidere di creare un impacco con l’amido di riso, per migliorare la sua efficacia dovremmo applicarlo sui capelli per qualche ora.

A ogni modo, per rinforzare la nostra cute, dovremmo cominciare dall’alimentazione. Infatti, anche i capelli come gli altri organi, necessitano di vitamine per poter crescere forti e sani nel tempo. Pertanto, nella nostra alimentazione, non dovrebbero mai mancare, tra le altre, le vitamine del gruppo A.

Con un uovo e altri 2 ingredienti potremmo rafforzare i capelli fini, sottili e deboli che cadono e avere una capigliatura lucidissima

Oltre al più conosciuto rimedio con l’amido di riso, per dar forza ai capelli sottili e renderli lucidi, potremmo preparare una soluzione di facile applicazione.

In una ciotola sbattiamo un tuorlo d’uovo con 2 cucchiai di rhum e un cucchiaino di olio di sesamo. Massaggiamo per circa 5 minuti i capelli con il composto e, infine, lo lasciamo agire per circa 15 minuti. Per concludere, sciacquiamo lentamente le ciocche con una goccia di shampoo neutro e abbondante acqua. Per ottenere nel tempo una capigliatura lucidissima e avere capelli meno fragili, potremmo ripetere questo trattamento almeno una volta al mese.

