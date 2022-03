Il Mondo del riciclo creativo sta davvero appassionando sempre più persone. Riutilizzare prodotti che altrimenti avremmo buttato ci permette di dare una mano all’ambiente, certo. Ma ci dà anche la possibilità di arredare e decorare casa e giardino in modo originale.

Abbiamo visto ad esempio come un pallet può trasformarsi non solo in divano o fioriera per le nostre piante. Lavorando solo un po’ di fantasia è possibile creare oggetti davvero utili e decorativi.

Oppure come creare piccoli oggetti da regalare ad amici e parenti usando la lana. Non solo per le occasioni come Natale o per il compleanno, anche per battesimi o ricevimenti vari.

Ma questa passione per il riciclo creativo può anche trasformarsi in una fonte di guadagno. Tanti sono i piccoli artigiani che creano oggetti con materiale riciclato e ne fanno un vero business. In genere si comincia con piccole cose e piccole vendite tra amici. Per poi passare ai social come Facebook, Instagram o TikTok. Il passo successivo è utilizzare piattaforme di vendita come Etsy, ad esempio, per poi creare un vero e proprio sito personale.

Con un solo strumento e materiale di riciclo possiamo creare oggetti unici per guadagnare soldi con un piccolo business

Quando si tratta di prestazioni occasionali non c’è neanche bisogno di aprire la Partita IVA. Però se vogliamo aprire un business è indispensabile possederne una. Si può aprire in autonomia e gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Ma è bene consultare un consulente o un commercialista per districarsi tra i vari regimi fiscali e codici ATECO.

Come realizzare oggetti da vendere

Lo strumento che ci servirà per creare le nostre piccole opere d’arte si chiama pirografo. Facilmente reperibile online o nei negozi per il fai da te è davvero molto economico. Per cominciare e per fare decorazioni di base non c’è neanche bisogno di quello professionale a più punte.

Il pirografo è un utensile che permette grazie alla punta riscaldata di incidere il legno, ma anche sughero, cuoio. Procurandoci anche degli scarti di questi materiali possiamo realizzare delle idee straordinarie.

Per quanto riguarda il legno possiamo anche recarci in una falegnameria e farci dare i materiali di scarto. Realizziamo così dei piccoli portachiavi, sottobicchieri o anche dei taglieri decorati. Decidiamo il disegno che più ci piace, come un mandala, un animaletto o anche solo una scritta da incidere.

Lo stesso con il cuoio o il sughero

Le applicazioni di questa tecnica sono davvero infinite. Anche un anonimo oggetto può diventare prezioso e aumentare di valore. Veramente a costo pari a zero possiamo usare la creatività per farne un vero e proprio mestiere. Basterà solo avere un po’ di tempo, pazienza e buona manualità. Per questo con un solo strumento e materiale di riciclo si possono realizzare oggetti incredibili.

Non serve per forza essere bravi a disegnare, possiamo usare solo con delle scritte o aiutarci con carta copiativa. Oppure servirci degli stencil stampati e ritagliati a mano da fissare sul legno come guida. Facciamo solo attenzione a non avvicinarci troppo altrimenti rischiamo di bruciarli. La tecnica degli stencil poi è comodissima e si può usare per dipingere pareti o anche decorare dolci.

