A molti è capitato almeno una volta nella vita di avere dei forti dolori nella zona cervicale, torcicollo, sciatalgia o dolori muscolari. Le cause della cervicalgia o del mal di schiena possono essere differenti e di varia entità. A volte l’assenza di esercizio fisico o riabilitativo, congiuntamente a lavori che costringono a posizioni antifisiologiche per numerose ore, possono aggravare i sintomi. Questi campanelli d’allarme non si devono mai sottovalutare in quanto un intervento tempestivo potrebbe portare a prognosi meno gravi. Ecco perché è sempre utile rivolgersi ad un medico o uno specialista. Se la causa è ascrivibile ad una lieve tensione giornaliera, potrebbe risultare utile anche la cosiddetta “termoterapia”. Vediamo di cosa si tratta e come funziona.

Le numerose proprietà di un ingrediente semplice e naturale

Con un solo ingrediente che costa pochissimo e una federa si può alleviare il dolore cervicale o alla schiena in modo facile e veloce. Sin dai tempi più antichi il sale si utilizzava per contrastare diversi stati patologici o algici. Le sue caratteristiche lo rendono un prodotto ricco di minerali che risultano particolarmente benefici per la salute.

Oggi lo confermano anche numerosi studi scientifici i quali mostrano i risultati positivi della termoterapia applicata congiuntamente a degli esercizi di stabilizzazione muscolare. Per questo motivo un semplice rimedio naturale come il cuscino di sale caldo, potrebbe alleviare la tensione o il dolore muscolare. Sebbene in commercio si trovino diverse soluzioni già pronte, i più creativi possono dedicarsi alla realizzazione di un sacchetto terapeutico personalizzato e a costo zero.

Tutto quello che occorre è del sale grosso ed una vecchia federa preferibilmente di cotone al 100%. Tagliare la stoffa della misura che si desidera. È possibile realizzare dei cuscini stretti e lunghi che avvolgano il collo, oppure altri di forma quadrata di circa 20 x 20 centimetri. Cucire i bordi della stoffa e imbottire il sacchetto di sale grosso per poi richiuderlo con una cucitura.

Questo fantastico cuscino di sale si può usare tanto caldo quanto freddo in base al dolore e alla zona sulla quale si vuole applicare. Chi intende utilizzare il sale caldo, potrà riscaldare il sacchetto per un paio di minuti in microonde e adagiarlo sull’area del corpo dolente. In alternativa, si può tenere il cuscino in freezer e utilizzarlo all’occorrenza. Con un solo ingrediente che costa pochissimo e una federa si può alleviare il dolore cervicale o alla schiena in modo facile e veloce. Si suggerisce di chiedere sempre consiglio al medico o allo specialista in base alla terapia da seguire.

