Probabilmente la conosciamo tutti proprio perché ci abbiamo giocato almeno una volta nella vita. Questa pasta modellabile ci permetteva di dare sfogo alla nostra creatività e realizzare le forme più disparate. Piccoli oggetti da colorare, animaletti o anche portafortuna per i nostri amici. Era onnipresente in ogni scuola e casa italiana, prima solo nelle colorazioni grigie e poi con tutte le varianti.

Stiamo parlando della famosissima pasta DAS, una pasta modellabile sintetica molto simile alla creta. Ma a differenza di quest’ultima non richiede la cottura in forno, basta lasciarla asciugare all’aria. Non tutti sanno che in realtà DAS è un acronimo per Dario Sala che la brevettò nel 1962. Da quando è entrata in commercio è praticamente una delle migliori amiche di tutti i bambini, piccoli e più grandi.

Con un po’ di questa pasta modellabile famosissima si possono realizzare tante decorazioni fai da te per vasi e piante

Ma come possiamo utilizzare un prodotto pensato per i bambini e usarlo per decorazioni per la casa? Semplicemente utilizzando questa pasta come se fosse della creta e abbellire vasetti di ogni genere. Riciclare i vasetti dei sughi o anche i barattoli e contenitori in plastica è ormai pratica comune. Invece di inquinare, possiamo riutilizzare quasi all’infinito alcuni di questi contenitori. Un buon modo per risparmiare, aiutare l’ambiente e realizzare delle vere opere originali. I più golosi avranno sicuramente già provato a realizzare una candela fai da te all’aroma di Nutella. Non serve altro che un barattolo quasi finito e un po’ di cera. Ma possiamo dare un po’ di carattere a questi anonimi vasetti e utilizzarli anche per le nostre piantine da davanzale.

Alcune idee veloci che possono realizzare tutti

Procuriamoci un panetto di pasta modellabile, tagliamolo a strisce sottili e lavoriamole con le mani. Dovremo creare dei piccoli lombrichi di pasta della stessa altezza del vaso da decorare. Uniamoli due a due e arrotoliamoli tra le mani intrecciandoli, facendo un po’ di pressione. Ora fissiamoli sul vasetto, bagnando leggermente le dita e creiamo la decorazione che preferiamo. Una trama a treccia, una finta colonna con tanto di capitello e chi più ne ha più ne metta. Le idee sono infinite, possiamo anche cimentarci in qualcosa di più sofisticato come un mandala. Oppure riprodurre dei veri e propri soggetti, anche su barattoli di latta. Basterà solo far asciugare il DAS per un paio di giorni prima di dipingerlo con lo smalto o colorarlo.

Insomma, con un po’ di questa pasta modellabile famosissima possiamo dare nuova vita a oggetti di riciclo. È incredibile come grazie a un po’ di creatività anche un bancale in legno possa trasformarsi in strepitose decorazioni. Non solo possiamo riutilizzare i listelli per creare degli angoli particolari, ma creare veri e propri mobili. Divani, poltrone o fioriere per tenere organizzate le nostre piante aromatiche, ma anche molto altro.

