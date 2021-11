Attualmente l’impostazione grafica è ribassista, ma con un piccolo sforzo il titolo Tinexta potrebbe guadagnare il 150% nei prossimi mesi. Uno scenario coerente con quanto scritto nel precedente report.

In quest’ottica la settimana in corso potrebbe avere un impatto molto importante. Allo stato attuale, infatti, le quotazioni stanno recuperando il livello in area 39,7 euro (I obiettivo di prezzo). Un evento molto importante che potrebbe dare una forte spinta rialzista alle quotazioni di Tinexta. La conferma dell’inversione al rialzo, però, si avrebbe solo con una chiusura settimanale superiore a 43,3 euro. In questo caso le azioni Tinexta potrebbero partire verso il I obiettivo di prezzo in area 56,6 euro. A seguire, gli obiettivi si trovano in area 78 euro (II obiettivo di prezzo) e 99,5 euro (III obiettivo di prezzo). Potenzialmente, quindi, nel caso di inversione rialzista, il titolo potrebbe andare incontro a una performance del 150%.

Al ribasso, invece, una chiusura settimanale inferiore a 39,7 euro farebbe scattare un’accelerazione ribassista verso il II obiettivo di prezzo in area 35,3 euro. La massima estensione ribassista si trova in area 30,9 euro.

Va detto che lo scenario rialzista con le previsioni ottimistiche dell’analisi grafica, però, non trova riscontro nel giudizio degli analisti e nella valutazione basata sui multipli di mercato.

Secondo gli analisti il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo medio in linea con le attuali quotazioni.

Il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Questa sopravvalutazione è confermata anche utilizzando il metodo dei multipli di mercato.

Un punto di forza del titolo, però, sono le prospettive di crescita futura. Allo stato attuale, infatti, la crescita media annua degli utili per i prossimi tre anni è superiore al 20% ed è il doppio rispetto a quella dei suoi competitors.

Il titolo Tinexta (MIL:TNXT) ha chiuso la seduta del 3 novembre in rialzo del 6,90% rispetto alla seduta precedente a 41,50 euro.

Time frame settimanale