Nell’ultimo report di settimana scorsa ricordavamo di come l’attesa esplosione rialzista di BFC Media c’era stata, ma che bisognava essere prudenti. Era stato raggiunto, infatti, il III obiettivo di prezzo in area 4,1 euro sul quale erano attese, con elevatissima probabilità, prese di beneficio. Cosa, poi, puntualmente accaduta durante la settimana appena conclusasi. Quindi, con un percorso da manuale le azioni BFC Media si avviano verso il supporto dal quale potrebbe partire un nuovo rialzo.

Come si vede dal grafico, infatti, la reazione al raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 4,1 euro è stata molto violenta tanto che in una settimana le azioni BFC Media hanno perso oltre il 12,5% classificandosi al secondo posto tra i peggiori della settimana a Piazza Affari.

Tornado al nostro grafico, notiamo come il ribasso abbia già portato le quotazioni sotto l’importantissimo supporto in area 3,86 euro (I obiettivo di prezzo) aprendo le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 3,4 euro. La massima estensione ribassista, poi, si trova in area 2,94 euro.

Questo ribasso non giunge inaspettato anche dal punto di vista di chi applica la valutazione dei titoli sulla base dei multipli di mercato.

È interessante notare che nonostante il ribasso della settimana appena conclusasi, tutti gli indicatori mostrano un titolo sopravvalutato. Bisogna, quindi, essere molto prudenti. D’altra parte anche per gli analisti che coprono il titolo il giudizio è ancora comprare, ma con un prezzo obiettivo che esprime una sopravvalutazione di circa il 10%.

Vista questa foga ribassista, quando potrebbero tornare al rialzo le azioni BFC Media?

Due sono i possibili livelli di ingresso: aera 3,4 euro e 2,94 euro. Nel primo caso si può entrare in acquisto, ma è di fondamentale importanza chiudere le posizioni nel caso di chiusure settimanali inferiori a 3,4 euro. Più sicuro, invece, dovrebbe essere l’ingresso in area 2,94 euro. Storicamente, infatti, la probabilità che si possa andare molto oltre il III obiettivo di prezzo è bassissima.

Con un percorso da manuale le azioni BFC Media si avviano verso il supporto dal quale potrebbe partire un nuovo rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

BFC Media (MILBLUE) ha chiuso la seduta del 15 ottobre a quota 4,14 euro in rialzo del 26,99% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale