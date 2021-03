Il 1 gennaio 2021 scrivevamo un report dal titolo Con un colpo di reni su finire del 2020 Generali Assicurazioni si assicura un possibile lungo rialzo per il 2021 evidenziando come il titolo si fosse posto nelle migliori condizioni per affrontare il nuovo anno. Le premesse sono state mantenute, infatti, con un ottimo inizio di anno Generali Assicurazioni si candida a rialzi superiore al 50% nei prossimi mesi.

Se si guarda alla classifica dei migliori titoli azionari del settore assicurativo si nota che da inizio anno il Leone di Trieste ha guadagnato circa il 19% dietro solo il titolo Unipol.

Come sfruttare gli indici americani per guadagnare su tutti i mercati

Se fai day-trading, c'è una novità succulenta per te. Iscriviti al webinar gratuito del 25 Marzo per conoscere in anteprima mondiale la strategia innovativa che rivoluzionerà il tuo modo di fare trading Scopri di più

Dal punto di vista dei fondamentali, però, il titolo risulta essere leggermente sopravvalutato. Questa opinione è condivisa dagli analisti che coprono il titolo il cui consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio in linea con le attuali quotazioni.

Interessante, poi, è il rendimento del dividendo che alle quotazioni attuali si aggira intorno al 6%.

Con un ottimo inizio di anno Generali Assicurazioni si candida a rialzi superiore al 50% nei prossimi mesi: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Generali Assicurazioni (MIL:G) ha chiuso la seduta del 12 marzo a quota 16,905 euro in rialzo dello 0,84% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista sia sul time frame settimanale che su quello mensile e i livelli coincidono. Ci concentreremo, quindi, sul time frame settimanale in modo da poter monitorare più da vicino l’evoluzione della proiezione.

Come dicevamo la proiezione in corso sul titolo Generali Assicurazioni è rialzista ed è diretta verso gli obiettivi indicati in figura.

Solo con una chiusura settimanale inferiore a 15,96 euro la tendenza invertirebbe al ribasso.

Time frame settimanale

Time frame mensile