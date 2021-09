Come abbiamo più volte scritto nei nostri report, Banca Sistema è stato ed è uno dei migliori titoli bancari italiani. Tuttavia i mesi da marzo a luglio sono stati di grande sofferenza. Le quotazioni, infatti, sono rimaste bloccate all’interno di un trading range individuato dagli estremi 2 euro e 2,16 euro. Adesso, però, con un movimento da manuale le azioni Banca Sistema ripartono e hanno ancora margini al rialzo.

La svolta c’è stata in chiusura della settimana del 16 agosto quando, dopo mesi di tentativi, le quotazioni hanno rotto al rialzo la fortissima resistenza in area 2,16 euro (I obiettivo di prezzo). Questo successo ha portato a un fortissimo movimento rialzista che ha spinto le quotazioni verso il II obiettivo di prezzo in area 2,395 euro. Una chiusura superiore a questo livello spingerebbe il titolo verso il III obiettivo di prezzo in area 2,63 euro.

I ribassisti, invece, riprenderebbero il controllo della tendenza nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 2,16 euro. In questo caso le azioni Banca Sistema potrebbero tornare in area 1,5 euro.

Che il titolo bancario possa continuare al rialzo non è uno scenario improbabile, soprattutto alla luce della sua forte sottovalutazione.

Il fair value calcolato dati nostri analisti è pari a 3,2 euro con un forte sconto rispetto ai prezzi attuali. Anche il rapporto prezzo utili PE sconta una sottovalutazione, rispetto al settore di riferimento, del 20%. Inoltre, l’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

Va anche riportato che negli ultimi mesi le stime sugli utili e fatturato di Banca Sistema sono state più volte riviste al rialzo. Al momento, quindi, gli utili della società sono attesi crescere a un ritmo superiore a quello del settore di riferimento.

Il consenso medio degli analisti che coprono il titolo è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione media del 13% circa.

Con un movimento da manuale le azioni Banca Sistema ripartono e hanno ancora margini al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Banca Sistema (MIL:BST) ha chiuso la seduta del 31 agosto a quota 2,335 euro in ribasso dello 0,85% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale