Con un guadagno del 41,7% in 3 mesi usciamo da Longino&Cardenal perchè ha raggiunto il fair value stimato. Capiamo il perchè di questa raccomandazione odierna.

Nel mese di marzo in area 2,92 il nostro Ufficio Studi ha espresso il suo giudizio Strong Buy Long term sul titolo azionario. Da quel momento in poi, il titolo ha iniziato una forte salita raggiungendo area 4,38 nel giorno del 2 giugno.

Il titolo (MIL:LON) ha chiuso la giornata di contrattazione del 7 giugno al prezzo di 4,14 in rialzo del 2,99% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 2,68 ed il massimo a 4,38.

Analisi sommaria di bilancio

La società fondata nel 1988 con sede a Pogliano Milanese capitalizza in Borsa circa 25,9 milioni di euro e fornisce servizi di ristorazione in Italia e all’estero.

Le raccomandazioni degli altri analisti (1 solo giudizio) stimano un fair value a 4,27, target alzato dal precedente di 3,89. I nostri calcoli invece, portano ad un prezzo obiettivo in area 4,50 dal precedente 3,82. Nei giorni scorsi i prezzi si sono avvicinati a questo target.

Torniamo al nostro argomento principale. Come comportarsi quindi da ora in poi? Cosa fare quando un titolo raggiunge un target di fair value stimato e la tendenza in corso continua a mantenersi al rialzo come in questo caso.

La nostra strategia di investimento

Per chi ha comprato il titolo come da nostre precedenti raccomandazioni in area 2,92, chiudere a mercato tutte le posizioni rialziste di lungo termine. Da questo momento in poi e fino a quando non alzeremo ulteriormente le stime sul fair value della società, tratteremo il titolo in ottica da trading di breve-medio termine (1/3 mesi). Supporto/stop loss di breve termine a 3,94 ed obiettivo di breve da raggiungere in 1/3 mesi in area 4,50.

Come al solito si procederà per step ma da questo momento in poi il titolo “esce dalle nostre posizioni di lungo termine” per raggiungimento del target stimato. Posizione di lungo termine quindi Flat.