L’ultimo report sul titolo titolava Con una sottovalutazione di oltre il 70% Italian Exhibition Group potrebbe a breve esplodere al rialzo. Da quel momento il titolo ha guadagnato oltre il 20%, ma la sua corsa potrebbe non ancora essere finita. Infatti, con un fair value che vale tre vole le attuali quotazioni le azioni Italian Exhibition Group potrebbero essere un investimento interessante (draft).

Il fair value del titolo (calcolato con il metodo del discounted cash flow), infatti, è pari a 10 euro per un potenziale rialzista di oltre il 200%. Allo stato attuale le quotazioni si trovano in area 3,16 euro. Inoltre secondo le stime del fatturato basate sulle previsioni di Standard & Poor’s, la società è tra le migliori in termini di crescita per i prossimi anni.

Gli analisti che coprono Italian Exhibition Group hanno un consenso medio comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15% circa.

Con un fair value che vale tre vole le attuali quotazioni le azioni Italian Exhibition Group potrebbero essere un investimento interessante: Le indicazioni dell’analisi grafica

Italian Exhibition Group (MIL:IEG) ha chiuso la seduta del 31 maggio a quota 3,16 euro in rialzo dello 0,64% rispetto alla seduta precedente.

Sebbene il titolo abbia un potenziale rialzista enorme e la tendenza sia rialzista sia sul settimanale che sul mensile, al momento le quotazioni si trovano ad affrontare una resistenza molto ostica in area 3,46 euro. Da notare che i livelli chiave coincidono sia sul settimanale che sul mensile. Pertanto, concentreremo la nostra attenzione sul time frame settimanale.

Come dicevamo la forte resistenza in area 3,46 euro sta frenando l’ascesa delle quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura, dove spicca il III obiettivo di prezzo in area 6,18 euro per un potenziale rialzista di oltre il 95%.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 2,62 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile