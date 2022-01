L’infarto è una delle patologie più temute e tutti ci allarmiamo quando abbiamo una fitta al cuore. Infatti il dolore toracico è uno dei sintomi che può indicare che si è avuto un infarto. Ma sarà veramente così oppure il dolore toracico è derivato da un altro problema? Secondo alcuni studi uno specifico valore di una proteina potrebbe aiutare i medici a capirlo abbastanza velocemente. Ebbene con un dolore toracico si potrebbe capire se c’è un infarto al cuore in 5 minuti con questa analisi.

L’attività di prevenzione è fondamentale per allontanare il rischio di questo tipo di patologia. Sane e corrette abitudini di vita e alimentari possono abbassare il rischio di malattie cardiovascolare. Per esempio c’è un attività che fatta 4 volte alla settimana allontanerebbe il rischio di ictus e infarto. Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nel mondo. Le statistiche dicono che ogni anno ci sono circa 18,5 milioni di decessi per infarto.

Una prolungata cattiva alimentazione è tra le cause che favoriscono nel tempo questo problema di salute. La medicina ci dice che per abbassare il rischio di malattie cardiovascolari mangiare bene è fondamentale. Frutta, verdure e legumi, come piselli e zucchine, sono parte fondamentale di una dieta amica del cuore.

Il dolore al torace è uno dei sintomi che può indicare l’infarto, ma non sempre è così. Le stime ci dicono che su 10 pazienti in pronto soccorso che lamentano questo disturbo solo due hanno effettivamente un problema cardiovascolare. Un paziente che non ha avuto un infarto potrebbe occupare un posto letto inutilmente in attesa di accertamenti. Una diagnosi veloce permetterebbe di tranquillizzare velocemente il paziente ed evitare un ricovero inutile.

La medicina può contare su uno strumento importante in grado di rilevare se effettivamente un paziente ha avuto un infarto. La troponina è una proteina rilasciata dal cuore. Il livello dei suoi valori può dare indicazioni utilissime sulla presenza di un infarto.

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista The Lancet, l’individuazione del livello della troponina è predittivo in due pazienti su tre. Attraverso la misurazione di questo valore si può capire se un paziente ha subito un infarto o potrebbe averlo nei prossimi 30 giorni. Lo studio rivela che un paziente che all’arrivo del pronto soccorso ha un livello di troponina negativo o molto basso può evitare il ricovero. Ovviamente il paziente a casa andrà tenuto sotto osservazione.

