Quanto accaduto alle quotazioni del metallo prezioso questa settimana ha messo a dura prova la tenuta degli investitori. In linea con quanto era accaduto la settimana precedente la settimana è iniziato col botto al ribasso. Le quotazioni, infatti, sono andate a segnare un nuovo minimo annuale prima di reagire. Dopo di che con tre sedute da urlo le quotazioni dell’oro riescono a ripartire dopo un inizio settimana da brivido.

Andiamo a vedere come questo fortissimo e velocissimo movimento abbia impattato sia sul time frame giornaliero che su quello settimanale.

Ricordiamo sempre che nel caso in cui si dovesse partire al rialzo l’oro potrebbe raggiungere quota 3.500 dollari come già discusso a inizio anno (Dopo un inizio anno debole l’oro dovrebbe esplodere al rialzo verso area 3.500 dollari).

Con tre sedute da urlo le quotazioni dell’oro riescono a ripartire dopo un inizio settimana da brivido: le indicazioni dell’analisi grafica

L’oro (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 13 agosto in rialzo del 1,56% rispetto alla seduta precedente a quota 1.781,5 dollari. La settimana, invece, si è chiusa con un rialzo del 1,02%.

Time frame giornaliero

Il grafico giornaliero parla da solo. Il violento movimento a “V”, tipico della formazione di minimi importanti, ha già raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 1.762 dollari. L’obiettivo successivo si trova in area 1.848 dollari con massima estensione rialzista in area 1.933 dollari.

Ci sono, quindi, tutte le condizioni per rivedere l’oro sui massimi annuali dopo avere segnato i nuovi minimi annuali.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 1.762 dollari farebbe crollare l’attuale scenario rialzista.

Time frame settimanale

Dal punto di vista della proiezione ribassista in corso nulla è cambiato, ma se guarda meglio ci si rende conto che potremmo essere vicini a un’esplosione al rialzo.

Come già detto in precedenza, infatti, la formazione di nuovi minimi non ha impedito una chiusura settimanale superiore a quella precedente. Inoltre il supporto in area 1.752,1 dollari ha resistito alle pressioni degli orsi. Decisivo sarà quando accadrà settimana prossima. Ricordiamo, però che solo il recupero di area 1.796,8 dollari darebbe nuova linfa ai rialzisti.

Qualora, invece, il ribasso dovesse continuare le quotazioni si dirigerebbero verso area 1.625 dollari. Gli obiettivi successivi, poi, passano per i livelli indicati in figura. Da notare che la massima estensione del ribasso passa per area 1.040 dollari.