A Natale cucinare non significa solo soddisfare un bisogno fisico, ma rispolverare emozioni importanti e vivere di convivialità con amici e parenti.

Probabilmente per questo motivo, le ricette di Natale sono tradizioni che passano da famiglia in famiglia quasi come un patrimonio inestimabile. Anche questa tipologia di pollo, infatti, è un classico della tradizione del periodo natalizio in molte regioni italiane.

Da usare con tortellini o cappelletti, invece, ecco i trucchi per preparare un perfetto brodo di cappone sgrassato e senza sprechi inutili. Scopriamoli insieme.

Come ottenere un brodo di cappone saporito e poco grasso

Il brodo, innanzitutto deve sempre “borbottare” in pentola e mai bollire in modo vivo. È anche preferibile evitare di girare il cappone durante la bollitura in acqua. Il vero segreto per ottenere un brodo poco grasso e ben pulito, però, consiste nello schiumarlo molto spesso.

Lasciarlo riposare in frigo per un giorno e una notte, poi, lascia il tempo al succo di assorbire il sapore di carne e verdure. Quindi, il consiglio è di prepararlo almeno il giorno prima.

Altro importante segreto è usare sempre una quantità d’acqua pari al doppio del peso della carne impiegata. Ma i segreti non terminano qui.

Con tortellini o cappelletti, ecco i trucchi per preparare un perfetto brodo di cappone sgrassato e senza sprechi

Per il brodo è preferibile impiegare un cappone intero e non uno fatto a pezzi. Meglio chiedere al macellaio di fiducia un pollo già eviscerato e possibilmente legato.

Per tirar fuori tutto il gusto della carne ed esaltarlo è preferibile aggiungere al brodo qualche costa di sedano, senza mai esagerare.

Le dosi sono, poi, importantissime. Per un brodo di cappone per circa 8 persone suggeriamo di rispettare queste dosi:

un cappone da 2 chilogrammi;

4 litri d’acqua circa;

una cipolla;

una carota;

2 foglie di alloro;

2 foglie di salvia;

una costa di sedano;

2 chiodi di garofano;

2 bacche di ginepro;

sale e pepe nero q.b.

Aggiungere l’acqua sempre da fredda e rimuovere il grasso in superficie di tanto in tanto. Ecco, inoltre, qualche ultimo utilissimo segreto per sgrassare il brodo e prepararlo alla perfezione.

Conservazione e utilizzo di carne e verdura

Il brodo si conserva per 3 giorni in frigo in un contenitore ermetico e 3 mesi nel freezer. È possibile consumare la carne a pezzetti nel brodo o metterla sotto gelatina o usarlo per le insalate. Con le verdure avanzate pottemmo preparare, invece, delle buonissime torte salate o passati di verdure.

