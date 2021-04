Capita di dover improvvisare un dolce con quello che si ha in casa, inventare qualche trucco di magia per gli ospiti dell’ultimo minuto.

Ma con soli tre ingredienti si possono preparare dolci buonissimi e fare un figurone, come se li avessimo comprati in pasticceria.

Si possono gustare a colazione, a fine pasto o per la merenda pomeridiana, semplici e genuini anche per i bimbi golosi.

Brownies

Tipici dolcetti americani davvero molto prelibati, i brownies si conservano molto bene in contenitori di alluminio per 3-4 giorni. Si realizzano con:

150 gr di crema spalmabile alla nocciola;

2 uova;

60 gr di farina.

Sbattere le uova e solo successivamente aggiungere gli altri elementi, fino ad ottenere una crema. Versare il composto in una teglia e cucinare in forno caldo a 180 gradi per 10-15 minuti. Appena sarà fredda si potrà tagliare a quadratini.

Torta fredda

Un’alternativa alle classiche torte di pan di Spagna, perché è biscottata, fresca e veloce da fare. Gli ingredienti:

250 gr di biscotti secchi;

3 tazze di caffè (anche decaffeinato);

200 gr di cioccolato fuso (fondente o al latte).

Mettere in uno stampo rettangolare da plum-cake i biscotti, interi o tritati grossolanamente, imbevuti nel caffè freddo e alternare con strati di cioccolato, mettere in frigo coprendo con la pellicola e servire fredda.

Cookies

Originali e stuzzicanti, si preparano con:

un uovo;

80 gr di zucchero;

80 gr di burro d’arachidi.

Amalgamare tutti i componenti e formare dei piccoli dischi, infornare su teglia foderata con carta forno a 170 gradi per 8 minuti circa.

Croccante al cioccolato

Uno snack facile da proporre e senza troppi grassi. Per ottenerlo mescolare in una ciotola:

200 gr di cioccolato fondente già fuso;

60 gr di fiocchi di mais;

60 gr di mandorle tritate.

Stendere il composto su carta forno con un cucchiaio, creando delle piccole monoporzioni e lasciare raffreddare in frigo.

Bocconcini Bounty

Per gli amanti del cocco e dei sapori esotici, le palline bounty sono perfette. Per prepararle serviranno:

100 gr di cioccolato fondente;

200 gr polpa di cocco disidratato;

300 gr di latte condensato.

Unire il cocco con il latte condensato, creare delle palline a mano libera e lasciare in congelatore per un’ora. Nel frattempo sciogliere il cioccolato a bagnomaria e immergervi i bocconcini, realizzati prima, magari con l’aiuto di uno stecchino. Lasciare che si raffreddino in frigo o freezer. Si può anche sostituire il cioccolato fondente con quello bianco ed il latte condensato con la ricotta.

Non c’è da scoraggiarsi quando bisogna cucinare all’improvviso, con soli tre ingredienti si possono preparare dolci buonissimi, e anche questa torta eccezionale che sta facendo impazzire il mondo.