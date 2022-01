Molte volte capita di non avere voglia di cucinare oppure di avere il frigo vuoto. Per questo oggi spieghiamo come ovviare entrambi i problemi, preparando qualcosa di delizioso con pochissimo sforzo e con il minimo degli ingredienti possibile. Vediamo insieme come possiamo fare per portare in tavola con soli tre ingredienti una pasta cremosissima che può rivelarsi una vera e propria opera d’arte.

Gli ingredienti necessari per 3 persone

Ecco la breve lista della spesa per questa ricetta semplicissima:

alici sott’olio q. b.;

burro q. b.;

300 grammi di pasta lunga, preferibilmente spaghettoni quadrati oppure alla chitarra;

mollica di pane raffermo q. b.

Con soli tre ingredienti questo piatto di pasta cremosissimo e godurioso diventa un’opera d’arte e una delizia per il palato

Prima di tutto consigliamo di mettere il burro in freezer prima di iniziare a cucinare. Infatti, questa semplice mossa potrebbe veramente svoltarci la preparazione. Lo shock termico che si andrà a creare quando il materiale freddo verrà a contatto con il calore sprigionato dalla pasta creerà un effetto speciale. Infatti renderà il tutto di una cremosità sublime.

Passiamo poi alla preparazione della muddica tipicamente siciliana, che andrà a conferire una croccantezza indimenticabile. È quindi necessario prendere del pane raffermo e passarlo nel mixer in modo da ridurne la grana. Poi basta prendere una padella e farlo tostare per alcuni minuti a fiamma media senza farlo bruciare. Si può anche aggiungere dell’olio, ma dato che le alici ne sono già piene abbiamo preferito evitare.

Rimuovere la muddica e metterla per un attimo da parte. Scolare le alici dal loro liquido e inserirle in padella a fuoco dolce. Nel frattempo, mettere su l’acqua della pasta. Approfittare del tempo necessario ad attendere il bollore per far squagliare delicatamente le alici. Quando l’acqua bolle aggiungere il sale grosso e tuffarci gli spaghettoni. Ricordiamo che la ricetta è già sapida di per sé, quindi suggeriamo di non esagerare. Una volta cotti e scolati, inserirli in padella a saltare per far sì che prendano il gusto del mare. Aggiungere il burro e mescolare bene fino all’ottenimento di una cremina. Impiattiamo e spolveriamo sulla superficie il nostro pangrattato. Se ci mancassero le alici, invece consigliamo questa semplice pasta al pomodoro che con questi due ingredienti diventa degna di uno chef stellato.

Lettura consigliata

Dimentichiamoci pasta e pane, ecco due carboidrati altrettanto gustosi che aiutano ad abbassare l’indice glicemico e a tenere a bada il colesterolo