Con soli due ingredienti sarà possibile fare una maschera viso per pelli sensibili per risolvere questo comune problema

Oggi creare i prodotti di bellezza in casa con le proprie mani non è un’operazione complessa, anzi alcune volte si rivela molto semplice e utile. La scelta di prodotti naturali e privi di agenti chimici permette di godere di prodotti del tutto puri che aiutano la pelle. É importante sapere ciò che decidiamo di applicare sulla nostra pelle, alcune volte lozioni e creme industriali possono rivelarsi poco adatti a noi.

Per questo motivo, molti hanno deciso di dedicarsi a maschere, impacchi e scrub fai da te con ingredienti facilmente reperibili. Gli ingredienti che possiamo utilizzare sono i più disparati: dall’olio d’oliva, al miele, yogurt bianco e altri oli vegetali e tanto altro. Poiché ognuno di noi ha una propria tipologia di pelle, con il tempo sarà possibile capire quali ingredienti sono più adatti alle nostre esigenze.

Con questo articolo indicheremo che con soli due ingredienti sarà possibile fare una maschera viso per pelli sensibili per risolvere questo problema comune.

Farina di ceci per il viso

La farina di ceci è molto utilizzata nel mondo della cosmetica, non è una novità che questa sia utilizzata nella realizzazione di maschere. Questa risulta essere un toccasana non solo per la pelle ma anche per i capelli, per il corpo e tanto altro.

Per quel che riguarda la pelle, questa è indicata per tutte le tipologie di pelle ma la maschera che vogliamo consigliare è particolarmente adatta per le pelli sensibili. Chi ha la pelle sensibile, sa bene che non è molto facile prendersene cura, per questo bisogna prestare attenzione ai prodotti che si utilizzano.

La maschera a base di farina di ceci è indicata per chi soffre di lieve rossore, infatti questa è particolarmente idratante e addolcente. L’ingrediente che rende questa maschera particolarmente addolcente è l’acqua di rose che mescolata alla farina di ceci produce un composto omogeneo da applicare sul viso. Lasciamo in posa per circa 15 minuti, risciacquiamo con acqua tiepida e applichiamo poi la crema abituale.

Ecco come è possibile con soli due ingredienti sarà possibile fare una maschera viso per pelli sensibili per risolvere questo comune problema.