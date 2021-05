Se si desidera stupire la propria dolce metà o i propri amici più cari perché non preparare uno stuzzichino accompagnandolo con un buon calice di vino? Se si apprezza questa idea, abbiamo una ricetta che casca a fagiolo.

Oggi suggeriamo uno snack furbo e veloce da portare in tavola. Con soli due ingredienti che tutti abbiamo in dispensa possiamo preparare un aperitivo gustoso e alternativo che solleticherà ed entusiasmerà il nostro gusto.

Una brevissima lista ingredienti

Ecco quali sono e in che proporzione utilizzarli:

a) 100 grammi di Parmigiano Reggiano grattugiato;

b) spezie a piacere;

c) due albumi;

d) olio di semi di girasole per friggere, quanto basta.

Come preparare delle sfiziose crocchette

Preparare questa ricetta è molto semplice. Prima di tutto prendere le uova e separare gli albumi dai tuorli.

Per farlo nella maniera più veloce possibile senza sporcare troppo la cucina consigliamo di cliccare il link di approfondimento posizionato a fine pagina.

Mettere da parte il giallo e conservare la parte bianca. Prendere una spatola e mescolare bene il tutto. Se si desidera dare più carattere a questa preparazione basta aggiungere una qualunque spezia di proprio gradimento.

Formare poi con le mani diverse palline della dimensione desiderata. Generalmente questo dosaggio dovrebbe bastare per otto polpettine di media grandezza.

A questo punto prendere una pentola e riempirla di olio di semi. Quando comincia a sfrigolare buttare dentro le sfere che abbiamo ottenuto.

Scolare le crocchette aiutandosi con una schiumarola solo nel momento in cui saranno dorate da entrambi i lati e belle gonfie. Adagiare su dei veli di carta assorbente per rimuovere l’unto in eccesso.

