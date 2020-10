Vi siete mai chiesti cosa potreste fare in casa con meno di 1 €? Oggi ve lo svelano gli Esperti della nostra Redazione, con un solo prodotto. Con soli 99 centesimi di una busta di borotalco puoi veramente farne mille usi casalinghi e restare soddisfatto. Il borotalco, o talco, come si chiamava in origine, è uno dei prodotti commerciali che ha riscosso più successo nei suoi 120 anni di storia. Se non lo sapete, nonostante il prodotto originale porti il nome di una casa inglese, fu inventato proprio in Italia. E, da allora accompagna con successo molte delle nostre azioni quotidiane.

I suoi usi più sconosciuti, ma pratici

Con soli 99 centesimi di una busta di borotalco puoi veramente farne mille usi casalinghi, tra cui alcuni davvero impensabili. Non staremo infatti qui a suggerirvi quelli che già sapete, ma quelli sicuramente più anomali, ma efficaci.

In palestra o a calcetto

Un classico di chi fa palestra, calcetto, o anche ginnastica: la catenina d’oro che si annoda. Qui veramente viene fuori tutta la pazienza che c’è in noi, altrimenti tutta la cattiveria. Adesso che lo sapete, non preoccupatevene più. Basterà infatti semplicemente spargere un po’ di talco sulla collana per riuscire a snodarla facilmente, senza rischi e arrabbiature!

Gli arredi di casa

Se avete deciso di spostare qualche mobile per rifare il “look” di casa. Se siete di trasloco, allora per fare meno fatica e non rischiare di segnare il pavimento, spargete del talco vicino alle gambe dei tavoli e lungo il tragitto che state per fare. Vedrete il risultato! Allo stesso modo, se avete qualche asse del parquet che cigola, o i basamenti della soffitta, versatene qualche spolverata nelle zone incriminate. Il metodo funziona bene anche per le doghe in legno della struttura del vostro letto. Così non avrete più cigolii, e, allo stesso tempo, un profumo gradevole in camera da letto.

La lettiera del gatto

Infine, per sostituire i deodoranti chimici della lettiera del gatto di casa, provate il talco. Più economico, salutare e duraturo! Con buona pace della salute del nostro amico peloso.

Approfondimento

