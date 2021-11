Quante volte ci sarà capitato di non avere niente, ma proprio niente in frigo? Magari solo qualche pomodoro, del pane secco e qualche avanzo di formaggio. Se abbiamo poco tempo, siamo stanchi o non abbiamo fatto i giusti conti con la spesa, possiamo risolvere il problema in pochissimi minuti.

Possiamo, infatti, preparare un vero e proprio crostone ad hoc, ideale per un pranzo a casa quando abbiamo poco tempo, una merenda salutare, ma anche un pasto improvvisato con gli amici. I crostoni sono il solito jolly da usare durante l’antipasto prima della carne o altri piatti. E poi i crostoni si adattano perfettamente al classico svuota frigo. Che si tratti di chiamarli crostini, crostoni, bruschette o semplicemente pane con qualcosa, questa ricetta è sempre versatile e si può creare in ogni momento. Vediamone una in particolare. Con soli 3 ingredienti che abbiamo sempre in casa prepariamo un salva cena rustico e gustoso pronto in 5 minuti e da leccarsi i baffi.

Sarà importante giocare sulla cottura e sulla disposizione degli ingredienti per trasformare un piatto semplice in qualcosa di incredibile

Per fare un crostone rustico pomodoro e formaggio che non sia scontato, dobbiamo giocare in modo particolare sulla cottura e sulla disposizione degli alimenti. Ci serviranno:

pane bianco o ai cereali;

pomodoro;

mozzarella (o altro formaggio);

origano o basilico.

Prima di tutto, affettiamo il pane creando delle fette abbastanza grandi e spesse. La tostatura e lo spessore del pane fanno la differenza in un appetizer come questo. Mettiamolo in una padella calda antiaderente con un filo d’olio abbondante. Lasciamo scaldare da entrambi i lati. Nel frattempo tagliamo il pomodoro. A seconda di quale tipologia è, il taglio cambia: a metà se si tratta del pachino, a rondelle se si tratta del pomodoro cuore di bue. Meglio ancora se il pomodoro è bello maturo, perché lo abbiamo dimenticato in frigo da qualche giorno senza utilizzarlo.

Se abbiamo della mozzarella, tagliamola a fette non troppo fine. Disponiamo sul pane tostato i pomodori tagliati prima e poi sopra la mozzarella. Inforniamo a 180° per circa 5/10 minuti. Leviamo dal forno e aggiungiamo una spolverata di origano oppure una foglia di basilico. Lo stesso facciamo se usiamo l’emmenthal, delle sottilette o comunque un formaggio stagionato a fette.

Se invece utilizziamo il parmigiano perché magari abbiamo solo quello in casa, disponiamo sempre del parmigiano tagliato a fette sopra il pomodoro. Poi, concludiamo con una spolverata ulteriore, che una volta calda si scioglierà di nuovo sopra la superficie.

Il nostro crostone è pronto. Un’idea semplice che può trasformarsi in qualcosa di incredibile. Se fatto bene, ci darà soddisfazione perché sarà croccante, filante e saporito allo stesso tempo. Possiamo accompagnarlo ad una birra fresca e la nostra serata scrocchiarella, all’insegna di sapore e relax è servita.