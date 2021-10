Viaggiare è una delle cose più belle che si possano fare. Non sempre però se ne ha la possibilità. Ma per viaggiare non c’è bisogno di prendere per forza un aereo e volare in capo al Mondo. Basta anche guardare un documentario, leggere un libro o mangiare un piatto che arriva da lontano e che ha sapori diversi da quelli a cui siamo abituati.

Tantissime persone amano il sushi, il cibo mediorientale o il messicano. Quest’oggi, noi di ProiezionidiBorsa facciamo un salto in India. O meglio, abbiamo deciso di portare un po’ di India in cucina. Infatti, con soli 2 semplici ingredienti questa facile ricetta indiana delizierà il palato di tutti i nostri ospiti.

La cucina indiana è prevalentemente vegetariana, ma estremamente ricca di profumi grazie all’ampio utilizzo di spezie. Gli abitanti del posto amano esagerare con il piccante. Noi occidentali, dal palato un po’ più delicato, possiamo moderare le quantità di piccante e gustare comunque le loro prelibatezze.

Con soli 2 semplici ingredienti questa facile ricetta indiana delizierà il palato di tutti i nostri ospiti

Il Palak paneer è un piatto tanto diffuso nell’India del Nord. Si tratta di una pietanza piuttosto semplice. Infatti è costituito fondamentalmente da due ingredienti base molto comuni anche nella nostra cucina.

Palak sono gli spinaci, mentre paneer è un tipico formaggio locale fresco-pressato, che somiglia molto al nostro primosale.

Il piatto consiste in questo formaggio delicato tagliato a cubetti, che viene servito immerso in una densa e vellutata crema di spinaci, condita con varie spezie.

Vediamo come procedere.

Ingredienti

300 gr di spinaci;

200 gr di paneer o formaggio fresco tipo primo sale;

1 cucchiaio di olio;

2 cucchiai di burro chiarificato;

1 peperoncino verde;

3 cucchiaini di zenzero tritato molto fine;

1 cucchiaino di semi di cumino;

3 cucchiaini aglio tritato molto fine;

1 cucchiaino di cumino in polvere;

1 cucchiaino di peperoncino in polvere.

Come procedere

Far cuocere gli spinaci. Nel caso si utilizzassero quelli surgelati, farli sbollentare seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. Una volta cotti, scolarli e farli raffreddare con acqua ghiacciata in modo che mantengano un bel colore verde brillante. Quindi strizzarli molto bene;

frullare gli spinaci aggiungendo poco alla volta dell’acqua per ottenere una consistenza cremosa;

in una padella, far scaldare l’olio e il burro. Aggiungere, nell’ordine, i semi di cumino, l’aglio, lo zenzero, il peperoncino verde a rondelle sottili e cuocere per circa 3 minuti;

unire la crema di spinaci, il peperoncino e il cumino in polvere, e far cuocere altri 3 minuti;

aggiungere il paneer fresco tagliato a cubetti;

mescolare con delicatezza e cuocere un paio di minuti (non di più).

Servire in un piatto fondo con del pane naan, un tipo di pane indiano molto simile alla nostra piadina.

Variante piccante per i più audaci

Per gli stomaci forti che vogliono sfidare la piccantezza, basta aggiungere ai sopracitati ingredienti, una cipolla tritata, un cucchiaino di garam masala ed aumentare il numero di peperoncini verdi da 1 a 5.

Altre modalità di preparazione del paneer

Nella versione più classica, il paneer viene aggiunto fresco al naturale. Esistono però anche varianti più saporite, con il paneer precedentemente fatto friggere nel burro oppure tagliato spesso e grigliato sulla piastra.

Approfondimento

