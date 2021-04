La pianta di avocado è molto bella, sia per decorare le case sia per gustarne il buon frutto.

Questo vegetale tipico dell’America del Sud e dei Paesi tropicali è sempre più usato in cucina. Apporta numerose sostanze, soprattutto è ricco di grassi polinsaturi e vitamina E.

Si sostituisce spesso all’olio di oliva e al burro come condimento.

Alcuni lo considerano un frutto da fine pasto, altri una pietanza come un secondo o un contorno.

Ebbene l’avocado si può utilizzare in più circostanze, anche per fare dei dolci.

In effetti con soli 2 avocado si può realizzare questa torta prelibata, una cheesecake.

Ingredienti per preparare la cheesecake all’avocado

Questo dessert tipico dei paesi anglofoni può essere rivisitato con questo frutto esotico.

Ci servono quindi:

a) 2 avocado abbastanza maturi;

b) 15 gr di succo di lime;

c) 240 gr di biscotti secchi sbriciolati;

d) 200 gr di cioccolato fondente;

e) 50 g di zucchero;

f) 10 g di gelatina in foglie;

Extra: 50 g di panna fresca liquida, 150 g di mascarpone (da evitare per i vegani o intolleranti al lattosio).

Preparazione e tempi di attesa

In primis si sbriciolano i biscotti e si frullano in un mixer, poi si uniscono al cioccolato fuso a bagnomaria. Si lasciano poi riposare per un’ora in frigo.

In seguito, si spolpano gli avocado mischiandoli insieme a zucchero e succo di lime. Scaldare la panna e la gelatina in un pentolino. Si può usare la panna di soia per un’alternativa più leggera. Dopodiché unire il tutto al mix di avocado creato in precedenza.

Una volta che la base è pronta, toglierla dal frigo e livellare il composto di avocado sul biscotto. È incredibile come con soli 2 avocado si può realizzare questa torta prelibata e decorarla a piacimento.

Si possono aggiungere pistacchi, altre fettine di avocado cosparse di lime per non farle annerire, delle pepite di cioccolato. Il tutto ricoperto ancora da un fine composto di gelatina precedentemente scaldato per conservare al meglio la torta.