Finalmente ci siamo, maggio è arrivato con quella tipica atmosfera mista tra la primavera inoltrata e i primi assaggi dell’estate. Il nuovo mese regala colpi di scena anche nel cielo astrale, con pianeti che si spostano e altri che persistono. Tra i primi troviamo Mercurio in transito il 24 dalla casa dei Gemelli in quella del Toro. Il Sole, invece, farà il percorso inverso il giorno 21 del mese. Poi, incontriamo Giove che l’11 maggio lascia la casa dei Pesci per spostarsi in Ariete.

Tra le stelle che restano nello stesso posto anche a maggio troviamo Urano in Toro e Saturno in Acquario. Per quest’ultimo segno sarà decisivo anche l’influsso di altre stelle che turberanno la quiete del nuovo mese. Infatti, con Saturno e Marte nel segno e Mercurio birichino sarà forte il desiderio di cercare “distrazioni” amorose altrove.

Abbiamo già visto l’oroscopo di maggio per i 3 segni di fuoco. Adesso vediamo cosa prevedono gli esperti di astrologia per i segni d’aria, Gemelli, Bilancia e Acquario.

A maggio Mercurio superstar nella casa dei Gemelli

Per i nati Gemelli si prospetta nel complesso un mese positivo e interessante sotto parecchi punti di vista. La casa dei sentimenti gode dell’influsso benevolo di Venere dalla casa dell’Ariete. Mercurio, invece, spinge al brio, all’essere originali e cercare di stupire il partner in ogni istante. Non mancheranno pic-nic all’aperto, regali e feste a sorprese, viaggi organizzati all’ultimo momento, visite al partner negli orari o luoghi più impensati, etc. Infine, Marte (ma solo a fine mese) donerà ai single tanta forza per vincere e conquistare anche i cuori più diffidenti.

Nel campo degli affari le stelle sconsigliano di investire mentre invitano a inviare CV. Il periodo è buono infatti per chi cerca un'occupazione o cambiare l'attuale lavoro.

Con Saturno e Marte nel segno e Mercurio birichino la tentazione di tradire il partner a maggio sarà irrefrenabile per i nati sotto questa stella

Per gli amici dell’Acquario l’oroscopo di maggio potrebbe nascondere insidie e trappole diverse. Nel nuovo mese si determinerà una congiunzione astrale assai particolare. Marte e Venere infondono le energie giuste per vivere a mille i sentimenti. Mercurio, di contro, moltiplicherà le occasioni di nuovi incontri e di stringere eventuali flirt, che spesso si riveleranno un fuoco di paglia. Così per i nati Ariete la voglia di vivere avventure sentimentali extra e di breve respiro sarà fortissima. Come sempre il rischio maggiore è quello di mandare a rotoli i rapporti di lunga data. Altrettanto ricco di episodi positivi si rivela il cielo della fortuna. L’influsso e l’intreccio di più pianeti dissemina maggio di tante piccole gioie per i nati del segno.

Un mese da dimenticare per gli amici della Bilancia

Dei tre segni d’aria, quello della Bilancia sarà probabilmente il meno protetto dalle stelle. Il campo dell’amore minaccia possibili rotture di amori in corso e il dialogo con il partner sarà il principale assente del mese. Mercurio retrogrado in Gemelli peserà anche nel campo dei soldi e della professione. Sono attese più spese che incassi, e il lavoro in generale (autonomi, dipendenti e studenti) risulterà faticoso e molto sotto tono. Di contro aumenta il recupero della salute grazie al maggior relax che i nati del segno andranno cercando nel corso del mese.

