Manca ancora qualche giorno alla scadenza dei termini di presentazione delle richieste di alcune misure di aiuto economico. Pertanto conviene ricordare che inviando la documentazione necessaria sarà possibile ottenere altri assegni a coperture delle spese di assistenza. Dato ancor più importante, non occorre essere disabili per poter godere dei contributi economici che analizzeremo. Né si tratta dell’unica misura assistenziale a favore della popolazione ormai anziana.

Infatti anche i lavoratori senza Legge 104 hanno diritto a 500 euro per 12 mesi con questi problemi di salute. Ciò dimostra che i benefici non raggiungono soltanto i contribuenti che riportano punteggi di inabilità o limitazioni psicofisiche certificate da medici INPS. Vi sono infatti alcuni disturbi cronici che danno immediato diritto a prestazioni economiche e agevolazioni fiscali. E in alcuni casi si presentano anche ben prima di raggiungere la vecchiaia. Di fatto non contano età e reddito per ottenere subito 950 euro dall’INPS per 12 mesi con queste malattie.

Però bisogna sottolineare che anche chi non presenta limitazioni a livello fisico o neurologico spesso necessita di particolari cure. In realtà sono diverse le famiglie che non possono farsi carico a tempo pieno dei bisogni del genitore. Di qui la necessità di rivolgersi a terzi o di spostare la dimora dell’anziano in una casa di riposo. Fortunatamente dopo soli 30 giorni dalla richiesta, l’INPS versa 520 euro anche a questi contribuenti senza limiti d’età. Perché anche in assenza di un conclamato stato invalidante è spesso necessaria la presenza di un addetto alla cura per le esigenze di anziani poco autonomi.

Con raccomandata o domanda online spettano 2.600 euro per il secondo semestre anche ad anziani non invalidi Enasarco

I titolari di pensione Enasarco, ad esempio, possono godere di consistenti aiuti economici in caso di ricovero in case di riposo. L’importo massimo spettante ammonta a 5.200 euro che la Fondazione eroga in due bandi semestrali. Per ottenere i sussidi relativi al soggiorno nel secondo semestre 2021 bisogna compilare alcuni moduli. Quindi con raccomandata o domanda online spettano 2.600 euro per il secondo semestre anche ad anziani non invalidi Enasarco. Inoltre occorre inviare una serie di documenti entro e non oltre il 31 gennaio 2022. Nel bando della Fondazione si legge infatti che è necessario allegare la dichiarazione della casa di riposo attestante l’effettivo ricovero del richiedente.

Inoltre maturano il diritto all’intero importo i pensionati Enasarco che non ricevono rimborsi da altri Enti. L’ammontare della prestazione economica potrebbe subire riduzioni in riferimento ai giorni di reale permanenza nella struttura di cura. Per ricevere gli assegni relativi al ricovero nel secondo semestre bisogna quindi ripresentare la dichiarazione della casa di riposo. E l’invio delle richieste dovrà avvenire unicamente online dopo al registrazione ai servizi, tramite posta certificata o raccomandata A/R.