Spesso siamo talmente di corsa che il make up passa in secondo piano dal momento che la mattina, spesso, siamo costrette ad arrivare in tempo al lavoro. Talvolta, poi, riserviamo un trucco viso particolare per le grandi occasioni o per le uscite serali. Ecco perché è importante saper realizzare un trucco in cinque minuti prima di uscire ogni mattina. Si tratta più che altro di togliere le imperfezioni e definire l’ovale in modo da apparire sempre curate e perfette. In realtà non servono estenuanti sedute di make up come, ad esempio, quello ispirato ad Euphoria. Basteranno cinque minuti seguendo questi semplici passaggi.

Con questo trucco per tutti i giorni che si realizza in cinque minuti saremo perfette anche dopo i 50 e i 60 anni

Il correttore ci facilita la vita sia in termini di camouflage sia in termini di tempi. Infatti stendendo il correttore o il primer capiremo quanto sia semplice più semplice, successivamente, applicare il fondotinta. Velocemente segniamo la classica zona ”T” con un correttore di un tono più scuro rispetto all’incarnato. Mentre tracceremo due righe sotto agli occhi con un correttore verde. Adesso sfumeremo con la spugnetta da trucco e mentre ci prepariamo al secondo step, il correttore si asciugherà rapidamente.

Secondo passaggio: il fondotinta

Applichiamo delle punte di fondotinta in crema. Una punta sul mento, una sulle gote e una sulla fronte. Stendiamo rapidamente con la spugnetta beauty sponge.

Per il terzo passaggio, per chi va di fretta, un buon prodotto da utilizzare come blush è la terra in perle da applicare con il piumino. Infatti le perle includono già un mix perfetto di tonalità in modo da supplire alla mancanza dell’illuminante.

Gli occhi

Il trucco occhi non può essere mai saltato anche se andremo a renderlo veramente essenziale e minimal. Dovremo optare per un trucco che resista alle sbavature e che, eventualmente, potremo levare con un cotton fioc. In questo caso opteremo per una matita kajal e per un filo di mascara. L’eyeliner e il kitten eye li rimanderemo ad occasioni più importanti.

Per non sporcarsi con il mascara consigliamo di utilizzare un vecchio pennellino ed immergerlo in un nuovo flaconcino. Ora mettiamo un dito sull’occhio da truccare poggiandovi le ciglia superiori mentre applichiamo il mascara. In questo modo minimizzeremo eventuali danni.

L’ultimo passaggio è del tutto opzionale perché si tratta del rossetto. Se il resto del trucco è venuto bene allora opteremo per un viso pulito . Altrimenti il rossetto costituirà la nostra arma di distrazione degli sguardi, laddove il resto del trucco sia comunque essenziale.

Con questo trucco per tutti i giorni saremmo belle e sicure di noi anche dopo i 50 anni.

