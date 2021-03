I cupcake sono una soluzione golosa quando si tratta di accontentare tanti gusti diversi. Una torta è sicuramente più pratica e sbrigativa, ma quando si hanno ospiti i cupcake sono l’ideale. Saporiti e belli da vedere, possono avere glasse di tanti tipi diversi. Per accontentare davvero tutti. Usando un impasto unico si possono creare così tante varianti, cambiando ripieno e topping. Ma un problema fastidiosissimo quando stiamo per mangiarli è la carta del pirottino. Sarà capitato a tutti di non riuscire a toglierla perfettamente. E sprecando un bel po’ di cupcake, perché rimasto incollato al pirottino. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa sveleremo la soluzione!

Con questo trucco geniale sforneremo sempre dei cupcake impeccabili

L’ideale per preparare dei cupcake perfetti non è solo avere i pirottini giusti. Ma usare la teglia apposita. In questo modo il cupcake rimarrà della forma desiderata, senza preoccuparsi che si rovini. Cosa che può capitare magari se usiamo pirottini di alluminio e non di carta. Alla fine, avremo un muffin non un cupcake. Che sarà comunque buono, ma se ci teniamo alla perfezione, meglio avere gli strumenti giusti!

Ma in cosa consiste questo trucco?

Ecco, abbiamo l’impasto giusto, il pirottino di carta giusto e la teglia giusta. E allora perché i nostri cupcake non sono come quelli che compriamo in pasticceria? Andiamo per togliere la carta del pirottino e gustarci il nostro cupcake e rimaniamo delusi. La carta non viene via, e quando la togliamo il cupcake rimane attaccato. Ma la soluzione è davvero semplice. Basterà solo qualche pugno di riso. Già, il riso si sa che trattiene bene l’umidità. Ed è proprio questo il problema con i pirottini. Quando l’impasto lievita rilascia umidità, che lo fa attaccare al pirottino di carta. E siccome è di carta non si può imburrare e infarinare. Ma basterà mettere un po’ di riso in ogni cerchietto della teglia. Poi posizioniamo i pirottini e li riempiamo. In questo modo lieviteranno indisturbati, ma il riso tratterrà l’umidità in eccesso. E togliere la carta per mangiarli sarà semplicissimo!

Quindi, con questo trucco geniale sforneremo sempre dei cupcake impeccabili. Ora non ci resta che sfoderare i guanti da forno e preparare i nostri cupcake preferiti. Alle fragole, al cioccolato, con il cream cheese. Chi più ne ha più ne metta!