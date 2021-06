Pulire le lame di frullatori e mixer a cascata a volte si può rivelare un vero rompicapo. Sono talmente piccole e basse che raggiungerle sembra quasi impossibile. Tuttavia con questo trucco geniale puliremo velocemente le piccole lame di mixer e frullatori.

Qualche difficoltà

Sicuramente la parte più difficile da pulire di frullatori, mixer a cascata e macinacaffè e spezie, sono le lame. Spesso si trovano sul fondo della caraffa e raggiungerle con le dita è un vero problema. Inoltre non sempre sono sagomate diritte, ma a volte hanno quasi una forma a zigzag. Se con qualche sforzo si riesce a pulire bene la parte superiore delle lame, per quella inferiore invece il compito diventa arduo.

Proprio in questa zona con il tempo si possono accumulare residui di sporcizia, che creano la formazione di piccole incrostazioni. Queste diventano il ricettacolo di formazioni batteriche, che possono anche essere pericolose. Non si tratta perciò solo di pulizia apparente, ma anche di igienizzazione delle lame.

Con questo trucco geniale puliremo velocemente le piccole lame di mixer e frullatori

Se desideriamo una pulizia completa delle lame allora vediamo come procedere.

Può darsi che nella parte bassa delle lame ci accorgiamo d’avere piccole incrostazioni, allora procediamo in questo modo. Un’incrostazione è formata da piccoli sedimenti di vario materiale, che hanno formato una crosta dura. La prima operazione da fare è di ammorbidire questa crosta.

A questo scopo versiamo dell’acqua nella caraffa del frullatore in modo da coprire le lame e aggiungiamo un cucchiaino di sapone liquido di Marsiglia. L’importante è che sia un sapone ecologico, senza sostanze chimiche pericolose.

Nel caso avessimo un mixer a cascata, allora dovremo utilizzare la caraffa esterna dove infilare le lame.

Lame in ammollo

Lasciamo le lame una notte in bagno in modo che le incrostazioni si ammorbidiscano. Al mattino togliamo il liquido e se riusciamo, con un panno in microfibra proviamo a raggiungere le incrostazioni. Sotto l’azione del panno queste dovrebbero cedere.

In ogni caso versiamo un bicchiere d’acqua e uno d’aceto nella caraffa, e facciamo girare le lame. Se qualche residuo è rimasto, con questo sistema dovrebbe andar via definitivamente.

Ecco il sistema che elimina il calcare dai rubinetti senza spesa alcuna.