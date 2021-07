Il nostro smartphone è la nostra vita. Grazie ad esso condividiamo la nostra quotidianità e restiamo in contatto con le persone.

Ci permette di scattare fotografie, ascoltare musica e guardare film e serie tv. Un accessorio indispensabile alla nostra esistenza e che portiamo sempre con noi.

Ma abbiamo mai pensato che spesso, appoggiamo il nostro smartphone ovunque o che passa da una mano all’altra?

Questo fa sì che si sporchi e che ovviamente si rovini. Come possiamo intervenire?

Scopriremo un trucco pratico e veloce per garantire lunga vita al nostro smartphone.

Con questo trucco efficace puliremo il nostro smartphone in modo rapido e veloce

Ogni volta che utilizziamo il nostro smartphone, questo inevitabilmente si sporca.

Un po’ perché abbiamo le mani sporche o perché lo appoggiamo su più superfici, lo smartphone catturerà sporcizia e germi.

Se c’è qualcosa che questi ultimi anni ci hanno insegnato, è sicuramente la corretta pulizia delle mani e degli oggetti di uso quotidiano.

Ma come possiamo pulire il nostro smartphone senza rovinarlo?

Pochi di noi sanno che basterà iniziare dalla cover. Ci basterà sciacquarla con acqua calda e poi pulirla con il sapone liquido.

Noteremo subito la patina di sporco che grazie al sapone verrà sciolta ed eliminata. Una volta risciacquata con cura potremo farla asciugare all’aria o tamponarla con un asciugamano.

Poi passeremo allo schermo. In questo caso ci basterà bagnare un pezzo di carta assorbente con dell’acqua calda e strizzarlo con cura.

Lo passeremo sullo schermo e vedremo subito che questo tornerà più lucido e brillante.

Con questo trucco efficace puliremo il nostro smartphone in modo rapido e veloce. Finalmente saremo sicuri di averlo pulito con cura e questo aumenterà anche le prestazioni dello schermo.

Un consiglio utile

Se lo sporco non sarà presente in maniera eccessiva potremo ricorrere all’aria compressa. Ci basterà acquistare una bomboletta in un qualsiasi negozio di elettronica.

In pochi istanti riusciremo a pulire al meglio ogni angolo dello schermo e anche i tasti laterali. Ricordiamoci sempre che è consigliabile utilizzarla anche per pulire l’ingresso per le cuffie o per il caricabatteria.

Il nostro smartphone tornerà come nuovo e riusciremo ad utilizzarlo al meglio.

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura.